Büyük beğeni topladı

14. Yeniboğaziçi Pulya Festivali, altıncı gününde Karadeniz kültürünün renkli ritimlerini bölge halkıyla buluşturdu. Festival kapsamında gerçekleştirilen horon ekibi gösterisi, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gece boyunca plaket takdimleri de gerçekleşti-rildi.

Yeniboğaziçi Belediyesi Müdür Muavini Meryem Karagil, horon ekibi eğitmeni Erdinç Özten’e göster-diği emek ve katkılardan dolayı teşekkür plaketi sundu.

Ardından Selver Düzenli, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek’e plaket vererek katkı-larına teşekkür etti. Murat Civelek konuşmasında Pulya Festivali’nin 14. kez düzenlendiğini hatırlata-rak, “Biz 7 yıldır bu etkinliğin içerisindeyiz. Adanın birçok yerinde ve Türkiye’de etkinliklere katılıyoruz ama en çok keyif aldığım yer burası. Burada olmaktan mutluyuz. Biraz önce izlediğiniz horon ekibi dünyanın en iyilerinden. Bazı değerleri kaybetmeden kıymetini bilmemiz gerekiyor” ifadelerini kullan-dı.

Program, protokol üyeleri, dernek yöneticileri ve dans ekiplerinin birlikte verdikleri aile fotoğrafı ile sona erdi.





