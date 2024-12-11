Suna ERDEN

Mali Şube tarafından yürütülen sahte turist vizesiyle insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında bir üniversitenin eski rektörü Oytun Sözüdoğru ile TezTur Turizm ve Seyahat şirketinin çalışanı Türkmenistanlı Rashit Toyliyev de tutuklandı.

Soruşturma kapsamında TezTur Seyehat Acentesi sahibi Tezer Mercan ve suç ortağı olduğu ileri sürülen Nissanka Sadunii Wasa de Silva ile birlikte tutuklu zanlı sayısı 4 oldu.

Zanlı Rashit Toyliyev dün mahkemeye çıkarılırken, Oytun Sözüdoğru hastaneye kaldırıldığı için duruşmaya getirilmedi ve gıyabında ek tutukluluk duruşması yapıldı.

Mahkemede eski rektör Oytun Sözüdoğru’nun ön izin verilmeyen üçüncü dünya ülkesi vatandaşları için turist davet belgesi hazırladığı, Rashit Toyliyev’in de bu belgeleri imzaladığı belirtildi.

Mali Şube’de görevli polis memuru, 5 Aralık 2024 tarihinde başlatılan “suç gelirini aklama, insan kaçakçılığı, sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme” soruşturması kapsamında önceki gün Rashit Toyliyev ile Oytun Sözüdoğru’nun da tutuklandığını belirtti.

Polis, Rashit Toyliyev'in TezTur Turizm ve Seyehat acentesinde çalıştığını söyledi. Polis, hastanede yatan Oytun Sözüdoğru’nun üçüncü dünya ülkesi kişilerin ülkeye gelmeleri için sahte İngilizce davetiye hazırladığını açıkladı.

Polis memuru, davetiyelerin direktör kısmında Tezer Mercan’ın ismi ve imzası gerekirken, zanlı Toyliyev'in kendi adı ve soyadını yazıp imzaladığını belirtti. Polis, zanlıların 9 Aralık’ta tutuklandığını kaydetti.

Polis, Oytun Sözüdoğru’nun hücrede olduğu esnada rahatsızlanarak Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, doktordan alınan bilgiye göre anjiyo ameliyatına alındığını, bu nedenle mahkemeye getirilemediğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler ve bir adet cep telefonu olduğunu açıkladı.

Polis, 7 adet sahte davetiye emare alındığını, bu evrakların inceleneceğini söyledi. Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verdi.

Zanlı sayısı 4 oldu

Çalışma Bakanlığı’nın 5 Aralık’ta yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma TezTur Turizm ve Seyahat şirketinin sahibi Tezer Mercan ve yanında çalışan Nissanka Sadunii Wasa de Silva 6 Aralık’ta tutuklamıştı.

Zanlıların 2024 yılı Mayıs- Kasım ayları arasında Sri Lanka uyruklu birçok şahsı kişi başı bin 800 dolar para karşılığında sahte turist vizesiyle ülkeye getirdikleri belirtilmişti. Tezer Mercan ve Silva’nın tutukluluk hali devam ederken, Rashit Toyliyev ile Oytun Sözüdoğru’nun tutuklanmasıyla birlikte insan kaçakçılığı meselesinde zanlı sayısı 4’ye çıktı.

Vurgun davası da var

Oytun Sözüdoğru, Gazimağusa’da bir üniversitede rektörlük yaptığı dönemde 8 buçuk milyon TL’lik vurgun yaptığı gerekçesiyle tutuklanmış, ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmıştı. Zanlının suç ortaklarıyla birlikte öğrencilerin okula kayıt için verdikleri paraları çaldıkları öne sürülmüştü.

