Aşamalı olacak

Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Yasası kapsamında, Hellim- Halloumı Coğrafi İşaretinin Korunmasına İlişkin Değişiklik İlanı da Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan elde edilen bilgiye göre, değişiklik ilanı, hellimin 2008’de Avrupa Birliği nezdinde tescil edilmesinin ardından, KKTC’de üretilen hellimin AB’den geçen tescile kademli olarak uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda hazırlandı.

Halkın bilgisine sunuldu

Öte yandan Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 85’inci maddesi gereğince önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Yasa tasarısıyla ilgili görüş ve öneriler, tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak sunulabilecek.

Tasarının genel gerekçesinde; “Elzem hizmetlerde yapılacak herhangi bir grevin, gerek devletin gerekse gerçek veya tüzel kişilerin telafisi imkansız maddi kayıplara uğramasına neden olacağı ve/veya devletin veya gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini telafisi imkansız bir şekilde kesintiye uğratacağı durumlarda mezkur grevin engellenebilmesini teminen bu değişiklik yasa tasarısı yapılması uygun görülmüştür.” denildi.

