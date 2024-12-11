Bir kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, bir eve yaptığı baskında, uyuşturuculu sigara ele geçirdi, Recep Serttaş isimli zanlıyı gözaltına aldı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 9 Aralık 2024 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, zanlının ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve saat 10.00’da konu adrese baskın yaptıklarını söyledi. Polis, evde yapılan arama sonucu, bir adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren sarma sigara ile 2 adet uyuşturucu kalıntısı olan makas bularak emare aldıklarını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını ve emarelerin analize gönderildiğini belirten polis, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.