Geri dönüşler artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baas rejiminin sona ermesiyle Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapılarının açıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de barış ortamı kök saldıkça gönüllü geri dönüşlerin sayısının da zamanla artacağını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) de eleştiren Erdoğan, "Diktatör kime denir görmek istiyorlarsa Suriye'den gelen hapishane görüntülerini seyretsinler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı"nda konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

“Türkiye asırlardır mazlumlara eman yurdu olmuş müşfik ve merhametli bir ülkedir. Kapımıza gelene Türk müsün Arap mısın Kürt müsün diye sormadık. Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık. Bizden yardım dileyene Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin diye sormadık. Kimliğine bakmadan, sadece ülkemizin kapılarını değil, gönül dünyamızın kapılarını da açtık. Hem Gazze mezaliminde hem de

Suriye krizinde kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Ülke ve millet olarak insanlık sınavını başarıyla verdiğimiz yerlerinde başında Suriye geliyor. İlk günden beri bu meselede durduğumuz yer, tutumumuz bellidir, söz ve eylemlerimiz ortadadır. Türkiye, Suriye krizine daima vicdan odaklı yaklaşmıştır. İnsanlığımızın ve komşuluğumuzun gereği neyse zor dönemde bunu yapmaya devam ettik.

Suriyeli muhacirleri en güzel şekilde 13 yıl misafir ettik. Biz ensarız. Bir muhacir neyi yapıyorsa biz bunu yapmaya mecburuz dedik. Sizi kovacağız diyen bu ülkedeki ana muhalefete rağmen dedik. Bu süreci zehirlemek isteyenler oldu. CHP'nin eksi genel başkanı nefret söylemleriyle milletimizi galeyana getirmeye gayret etti. Sırf seçimde üç beş oy daha fazla alabilmek uğruna inancımıza yakışmayan yollara tevessül ettiler. Sonuçta vicdan insanlık merhamet dayanışma kazandı.

Sednaya Hapishanesi gibi işkence ve ölüm merkezlerine baktığımızda nasıl vahim bir felaketin eşiğinden dönüldüğü bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Eli kanlı Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır. Suriye'de barış ortamı kök saldıkça gönüllü geri dönüşlerin sayısı zamanla artacaktır.”

Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) de eleştiren Erdoğan, " CHP'nin ve bazı faşist grupların bu olumlu iklimi sabote etmeye çalıştığını görüyoruz. Yaptıklarından mahcubiyet duyması gereken CHP'nin, Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin kuyruk acısıyla mülteci düşmanlığını köpürtmesi utanç vesikasıdır. CHP ve yandaşlarına tavsiyem diktatör kime denir görmek istiyorlarsa Suriye'den gelen hapishane görüntülerini seyretsinler” dedi.

