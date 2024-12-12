Önemli başlıklar ele alındı

SOS Çocukköyü Derneği ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) iş birliğiyle ilkokul öğretmenlerine yönelik “Afişlerden Eyleme: Çocuk Haklarını Okullara Entegre Etmek” konulu atölye çalışması tamamlandı.

Açıklamaya göre, her iki kurumun uzmanları tarafından “Çocuk Hakları ve Sorumlulukları” bağlamında ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar için ayrı, dördüncü ve beşinci sınıflar içinse ayrı afişler hazırlandığı ve öğretmenlere yönelik bir atölye çalışması planlandığı belirtildi.

Açıklamada, Psikoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı Sosyal Hizmet Uzmanı Ulaş Gençalp, Ulusal Program Gelişim Danışmanı ve savunuculuk alanında uzman Fatma Amcaoğlu ve KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener’in hazırladığı atölye çalışmasına her bölgeden okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim öğretmenlerinin katıldığı kaydedildi.

Atölye kapsamında, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi temel alınarak çocukların temel haklarına ilişkin farkındalık yaratma yolları, bu hakların çocukların gündelik yaşamlarına nasıl dahil edilebileceği ve okul ortamlarında nasıl uygulanabileceği ele alındı.

