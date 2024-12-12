Ortadoğu’yu konuştu

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’in Güney Kıbrıs’a yaptığı günübirlik ziyaret Rum basınında geniş yer aldı. Gazete haberlerine göre; Sir Starmer, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yaptığı görüşmede Kıbrıs sorununa pek değinmedi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs-İngiltere ve Derinde ABD-Starmer’in Lefkoşa’ya Tarihi Ziyareti ve Başkan Hristodulidis ile Ele Aldıkları” başlıklı haberinde İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’in ziyaretini değerlendirirken, Güney Kıbrıs’ın ABD’ye yönelik hamlelerinin ve bunun sonucu olarak adada daha güçlü bir Amerikan varlığının temellerinin atılmasının, Londra’nın arkasını dönebileceği bir gelişme olmadığını yazdı.

İngiltere Başbakanı Starmer’in -50 yıldır hiçbir başbakan bunu yapmazken ve iki ay önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmüşken- Güney Kıbrıs’ı ziyaret etme kararının diplomatik yoruma sahip, ayrıca bölgedeki gelişmeler ve Rum hükümetinin yeni ittifaklarıyla ilişkili olduğunu yazan gazete, görüşmenin ayrıntılarına da yer verdi.

Gazete haberinde görüşmede ele alınan İngiltere ile Güney Kıbrıs arasındaki 2’nci Stratejik Diyaloğun gelecek hafta Londra’da gerçekleştirileceğini de yazdı.

Ağrotur üssünü de ziyaret etti

Fileleftheros gazetesi, İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’in İngiltere'nin Kıbrıs'taki üslerinden Ağrotur üssünü de ziyaret ettiğini yazdı.

Gazete Starmer’in, Ağrotur üssünde görev yapan İngiliz askerlerine; İngiliz hükümeti, İngiliz vatandaşları ve aynı zamanda kendisi adına “sade ancak çok önemli teşekkürlerini” ilettiğini belirtti.

Habere göre İngiliz üslerini ziyaret etmesiyle Güney Kıbrıs’taki temaslarını tamamlayan Starmer, birçoğunun Noel yortusunu ve yeni yılı ailesinden uzakta geçirecek olmasından dolayı İngiliz askerlerini ziyaret etmek istediğini ifade etti.

Starmer, askerlere seslenerek “Bu yıl ve de özellikle de üslerde bu yıl, birçok zorluk nedeniyle son derece meşguldünüz ve sizden talep ettiklerimize hep karşılık veriniz” ifadesini kullandı.