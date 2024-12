Alsancak’ta nezih mekan

Girne Alsancak’ta hizmet vermeye başlayan ve Blue Way Holding bünyesinde yer alan Kolektif, Kıbrıs’ta gastronomi ve sosyal alan anlayışına yeni bir soluk getiriyor. Açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören Kolektif, sürdürülebilirlik ve yenilikçi mutfak anlayışını modern bir ambiyansla buluşturuyor. Üst katında bulunan çalışma alanları ve workshop bölümleriyle yalnızca bir cafe-restoran değil, aynı zamanda sosyal bağlar kurmaya olanak tanıyan bir buluşma noktası olarak tasarlandı.



Kolektif, Blue Way Holding’in sosyal ve kültürel unsurları gastronomiyle buluşturan ikinci projesi olarak öne çıkıyor. Gayrimenkul alanında Kıbrıs Developments markası ile lider ve ödüllü projelere imza atan Blue Way Holding, 5 yıldır faaliyet gösteren ve Alsancak’ta büyük beğeni toplayan Gave’den sonra, Kolektif ile gastronomi alanındaki varlığını daha da güçlendiriyor. Gave gibi Kolektif de, yalnızca lezzetli bir deneyim sunmanın ötesine geçerek misafirlerine topluluğun bir parçası olma fırsatı tanıyor.

Blue Way Holding Yönetim Kurulu Üyesi Harper Özbirim, Ekim ayında hizmete açtıkları Kolektif’in soft-opening sürecini başarıyla tamamladıklarını, ilk günden itibaren gördükleri yoğun ilginin devamından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Alsancak bölgesine yapmış oldukları bu yatırım ile bölgenin canlılığına da katkı sağlamış olduğunu vurguladı.

Önemli bir analiz süreci yaşandı

Kolektif’in Koordinatör Şef’i Serkan Ay ise önemli bir veri analizi sürecinin ardından hizmete açtıkları Kolektif için şunları söyledi:

“Kolektif’in menüsünde bulunan birçok ürün, ailenin kendi çiftliğinden temin edilen taze yumurta ve yeşillikler ile hazırlanıyor. Ev yapımı zeytinyağı ve çakıstes gibi yerel tatlarla hazırlanan yemekler, konuklara doğal bir lezzet deneyimi sunuyor. Ayrıca köy kadınlarıyla iş birliği yaparak hazırlanan reçeller gibi geleneksel tatlar da menünün bir parçası.”



