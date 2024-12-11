‘Trafo bakımı’

Gazimağusa ve Girne’de bugün çok sayıda köy 3 saat süreyle elektriksiz kalacak. Gazimağusa’da trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bazı bölgelere 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Cami, Altınova köyü ve Ağıllar Köyü etkilenecek. Kıb-Tek, ayrıca Armacon Sitesi ve civarı, Ozanköy'ün güneyi, Ozanköy köy içi, Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi su pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi, Ozanköy mezarlık bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım onarım nedeniyle yapılacak kesinti, 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında olacak. Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi. Kıb-Tek, Kumköy anayolu, Yayla (Kumköy), Kumköy su motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları bölgelere de 9.30-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

