Zarar büyük

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’ye ihraç edilmek üzere gönderilen 35 bin adet enginar, “yeşilleme” hastalığı gerekçesiyle Mersin Limanı’nı geçemedi. Diyalog muhabirine konuşan Enginar Üreticileri Birliği Başkanı Salih Gürsoy, KKTC Tarım Bakanlığı tarafından yapılan tahlillerde böylesi bir sonucun çıkmadığını belirterek, mağduriyetlerini dile getirdi.

Gürsoy, 2002 yılından itibaren Türkiye’ye enginar ihracatı yapıldığını söyledi. Yılda 10 ile 15 milyon arasında enginarın ihraç edildiğini belirten Gürsoy, bugüne kadar ihracatın dökme şekilde, ambalajsız ve işlenmemiş bir şekilde yapıldığını kaydetti. Gürsoy, gerekli tüm işlemler tamamlandıktan sonra Türkiye İhracatçılar Birliği’nden, enginar ihracının ambalajlı ve işlenmiş olarak yapılacağına dair yazı aldıklarını, ancak bunun için gerekli altyapı ve hazırlıklarının olmadığını aktardı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gönderilen 35 bin adet enginarın ‘Yeşilleme Hastalığı’ gerekçesiyle TIR’da bekletildiğini ve sonrasında Mersin Limanı’ndan geçirilmediğini belirten Gürsoy, KKTC Tarım Bakanlığı tarafından son 2 aydır yapılan incelemede, bahçelerimizde hastalığa neden olan böceğe ve hastalığa rastlanmadığını ifade etti.

Sorunu bir an önce çözsünler

Gürsoy, Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı’nın bir ekip göndererek durumu yerinde inceleyeceklerine dair bilgi aldıklarını söyledi. Gürsoy, “Üretici Temmuz ve Ağustos sıcaklarında başlayarak büyük emek ile enginar yetiştiriyor ve günün sonunda böyle bir mağduriyet yaşıyor. Şu an 35 bin enginarın yanı sıra çok sayıda enginar, dallarında heba oluyor, sorunu bir an önce çözerek mağduriyetimizi sonlandırmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.