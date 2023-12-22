‘Süratli ve dikkatsizdi’

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa kuzey çevre yolunda dün sabah çöp yüklü TIR, devrildi, sürücü yaralandı.

Polis basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün sabah saat 06.20 sıralarında Lefkoşa'da kuzey çevre yolu boyunca SS 628 plakalı Belpaz Yatırım LTD'ye ait birleştirilmiş çekici TIR’ı kullanan Mehmet Bulut, yol üzerinde bulunan sanayi çemberine geldiğinde süratli ve dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yaptı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yol içerinde sol yan kısmı üzerine devrildikten sonra sürüklenerek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis’te yapılan ilkyardım tedavisinden sonra müşahede altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

TIR’ın kasasında yüklü olan çöpler etrafa saçıldı.

Motosiklet devrildi; 2 kişi yaralandı

Bu arada Gazimağusa-İskele anayolu ve Girne’de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında alkollü 2 sürücü tutuklandı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye gör; saat 08.30 sıralarında, Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde , 101 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki 20 AEC 084 plakalı motosikletle seyreden Ömercan Döğüşçü (E-20) ,Glapsides çemberine giriş yaptığı esnada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü, motosikletinin sağ yan tarafı üzerine düşerek sürüklenip kaldırım taşlarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ömercan Döğüşçü ve motosikletteki yolcu Yahya Emin Özdemir (E-19) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yahya Emin Özdemir’in sağ dizinde kırık teşhis edildi. Her iki şahıs da yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Motosiklet sürücüsü Ömercan Dövüşçü, alkollü içki tesiri altında ve sürüş ehliyeti sınıfı dışında araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

Sürücü 338 promil alkollü çıktı

Girne’de önceki gece saat 22.30 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında ise bir kişi yaralandı. Kaza, Abdul Rehman’ın (E-27) yönetimindeki VA 562 plakalı motosikletle önünde aynı istikamette 338 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden ve yolun sağından dönüşe geçen Mehmet Dinçer Yılmaz (E-40) yönetimindeki RD 354 plakalı salon aracı, dikkatsizce sağından geçmeye çalışması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Abdul Rehman, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı. RD 354 plakalı araç sürücüsü Mehmet Dinçer Yılmaz ise tutuklandı.