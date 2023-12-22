Başarılı olamadı

Başkasına ait pasaportla Ercan Havalimanı'ndan çıkış yapmaya çalışan Nepal uyruklu 50 yaşındaki Jhunadevi Thakuri, suçüstü tutuklandı.

Zanlı “başkasının kimliğine bürünme, sahte davranışla kayıt temini” suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının kendisine ait pasaportu süresi dolduğu için kullanmadığı, bu nedenle başkasına ait belgeyle ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı belirtildi.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, 20 Aralık 2023 tarihinde saat 19.45 sıralarında Ercan Havalimanı'nda Nepal uyruklu Güney Kıbrıs’ta sakin Jhunadevi Thakuri’nin KKTC'den çıkış yapmak isterken tasarrufunda bulunan Urmila Rai'ye Nepal pasaportunu görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle, adı edilenin kimliğine bürünüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma yapıldığını belirtti. Polis, emare alınan pasaportun belge uzmanı tarafından incelendiğini; pasaportun orijinal olduğunun ancak zanlıya ait olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlı Jhunadevi Thakur’nin itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, pasaportu güneyde tanıştığı erkek bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söylediğini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkeyle yasal bağı bulunmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.