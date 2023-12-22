DEAŞ’lı terörist KKTC’de ortaya çıktı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DAEŞ terör örgütü üyesi Çeçen asıllı Rusya vatandaşı Shamil Kalaev’in KKTC’de olduğu ortaya çıktı.

DEAŞ’ın Rusya’daki oluşumunda görev alan, ayrıca Ukrayna menşeli suç örgütleri ile bağlantısı bulunan Shamil Kalaev’in 2023 yılı içerisinde KKTC’ye geldiği belirtildi. Rusya Federasyonu tarafından Interpol nezdinde kırmızı bültenle aranan Shamil Kalaev’in KKTC’de olduğunun öğrenilmesi üzerine yetkili makamlara bilgi verildiği öğrenildi.

İade talebi üzerine KKTC Bakanlar Kurulu, Shamil Kalaev’i yasaklı göçmen ilan etti.

Alınan kararda şunlar belirtildi:

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında ve önergeye ekli sunulan Polis raporu ışığında, 16.5.1989-USSR doğumlu Shamil Kalaev'in Rusya Federasyonu tarafından İnterpol nezdinde Kırmızı Bülten ile arandığı, "Yabancı Terörist Savaşçılar (DEAŞ)" arasında yeralıp, Ukrayna menşeli organize suç örgütleri ile de iltisaklı bir şahıs olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'ne girişinin yasak olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası'nın 6'ncı maddesi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Shamil Kalaev'in Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.

Antalya'daki operasyon ile tutuklanmıştı

Shamil Kalaev, 26 Nisan 2016'da Antalya'da DAEŞ’e yönelik yapılan operasyonda Çeçen, Rus ve Suriye uyruklu 6 şüpheli ile birlikte gözaltına alınmıştı.

Kalaev, diğer şüphelilerden Rasul Tamaev, Halil El Halil, Shamil Kalaev ve Abdulsalam Muslim ile tutuklandı.

Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Kalaev, "Örgütle ilgim yok. Çeçenistan'da kamuflaj sıradan bir kıyafettir. Ben Türkiye'ye insan hakları korunan bir ülke olduğu için geldim" diye konuşmuştu.