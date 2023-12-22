Kulaksız Kardeşler iade edilecek

Türkiye’de ‘suç örgütü kurmak, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık” gibi suçlardan birçok kayıtları bulunan Muhammed Hanifi Kulaksız ile kardeşi Burak Kulaksız’ın kısa bir süre önce KKTC’ye geldiği ortaya çıktı.

Geçmiş yıllarda KKTC, Türkiye ve Ukrayna’da yasa dışı bahis faaliyetlerinden yüksek miktarda paralar kazandığı aktarılan Kulaksız kardeşlerin, KKTC’de şirket kurmak ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunmak amacıyla araştırma yaptıkları bildirildi. Burak Kulaksız’ın Asutay Silah Sanayi isimli silah dükkanı yetkilileri ile iyi ilişkiler içerisinde olduğu, aynı zamanda konu iş yerinin gizli ortaklarından olduğu, İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren söz konusu iş yerinin tabanca, tüfek ve askeri malzeme satışı yaptığı belirtildi.

Kulaksız kardeşlerin, yasal olmayan yollardan Türkiye’den KKTC ve Güney Kıbrıs’a silah getirmek için araştırmalar yaptığı da belirtildi. Burak Kulaksız’a abisi Muhammed Hanifi Kulaksız’ın yardımcı olduğu açıklandı. Kulaksız kardeşlerin uzun süre Ukrayna’da yaşadığı, Kiev’de güçlü bağlantılarının olduğu ve Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’ya silah satmak için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Burak Kulaksız’ın silah ticareti haricinde uyuşturucu madde de kullandığı ve Ukrayna’da bulunduğu dönemde uyuşturucu ticareti yaptığı açıklandı.

Yasa dışı göçmen ilan edildiler

Bakanlar Kurulu, Muhammed Hanifi Kulaksız ve Burak Kulaksız’ı yasa dışı göçmen ilan etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Muhammed Hanifi Kulaksız ve Burak Kulaksız’ın organize suçlar kapsamında faaliyetleri takip edilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘Suç Örgütü Kurmak, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Dolandırıcılık” vs. gibi suçlardan birçok kayıtlarının bulunduğu, kısa süre önce KKTC’ye gelerek, şirket kurmak ve yasa dışı bahis ile kumar faaliyetlerinde bulunmak amacıyla araştırmalar yaptıkları, Türkiye’den, KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yasal olmayan yollardan silah getirmek için araştırmalar yaptığı, Burak Kulaksız’ın silah ticareti haricinde uyuşturucu madde de kullandığı ve Ukrayna’da bulunduğu dönemde uyuşturucu ticareti yaptığı, Burak Kulaksız’ın tüm yapmış olduğu yasa dışı faaliyetlerde abisi olan ve yine faaliyetleri takip edilen Muhammed Hanifi Kulaksız’ın yardımcı olduğu, adı geçenin 2021 yılında T.C.’de yasa dışı bahis oynatmak faaliyetlerinde bulunduğu cihetle, Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmelerine karar verdi.”

