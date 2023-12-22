2023’ün olayları ve 2024’te beklentiler

Ömer KADİROĞLU

Yeni bir yıla girmeye hazırlanıyoruz… 2023’ü sonlandırırken, Diyalog muhabirlerinin mikrofon uzattığı vatandaşlar ‘yaşanan iyi ve kötü’ olayları, ayrıca 2024’ten beklentileri anlattı…

Vatandaş görüşlerini yayınlamaya devam ediyoruz.

Ne dediler…?

Atilla Yılmaz

“Hatay’da kalıyordum ve depremi yaşadık. 2023 yılında kayıplarımız oldu ve bizim için kötü bir yıl oldu. Şu anda çocuklarımızın yanındayız ve bu bizim mutluluğumuz oldu. 2024 yılında sağlığımızın yerinde olmasını ve 2023 yılında yaşanan felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyorum.”

Özhan Genç

“2023 yılı sağlıklı bir yıl oldu. 2023 yılında üzüldüğümüz de sevindiğimiz de olaylar olmuştur ancak biz bize düşeni yaparsak ve elimizde olmayanları kafamıza takmazsak daha iyi yıllar olacaktır. Herkese hayırlı sağlık dolu yıllar dilerim.”

Mehmet Kadiri

“2023 yılı çok kötü bir yıl oldu. Sağlık yönünden de ekonomik yönden de sıkıntılı bir yıl oldu. 2023 yılında beni üzen oğlumun vefatı ve yaşadığım sağlık sorunları oldu. 2024 yılından da beklediğim hiç bir şey yoktur çünkü başıbozuk bir idare ve kontrolsüz bir ülke olduk, bu nedenle daha iyi olacaktır diyemiyoruz.”

Mustafa Kemal

“2023 yılı pek bir değişiklik olmayan bir yıl oldu ve sanırım 2024 yılı da aynı sakinlikte geçecektir. 2023 yılında üzüldüğüm bazı toplumsal olaylar var ancak mutlu olduğum pek bir olay yaşamadım. 2024 yılından beklentim Türkiye Yunanistan görüşmelerinin verimli geçmesi ve Kıbrıs’a yansımasıdır.”

Selma Gürcan

“2023 yılı hiç de güzel bir yıl olmadı. Ekonomik sıkıntılar, sağlıkta ulaşımda eğitimde ve daha birçok alanda alt yapı eksiklikleri ile geçen bir yıl oldu. Hep sıkıntı yaşadık ve bundan sonra da düzeleceğine yönelik bir inancım yoktur. Daha kötü olur ancak daha iyi olmaz. 2023 yılında mutlu olduğum evlatlarımın sağlığının yerinde olması ve iyi olmalarıdır gerisi hep sıkıntılı geçti. 2024 yılından beklentim herkese iyilik ve sağlık ayrıca 2023 yılındaki olumsuzlukların son bulacağı bir yıl olmasıdır.”

Gül Altınbaş

“2023 yılı çok kötü bir yıl oldu. Ben Adanalıyım ve orada depremi yaşadık. Sıkıntılar içinde bir yıl oldu. 2023 yılında beni mutlu eden tek bir durum var o da ailemden birini kaybetmemiş olmamdır. 2024 yılından beklentim 2023 yılından daha iyi bir yıl olmasıdır.”

Leman Soyukasap

“2023 yılı çok şükür sağlığımızın yerinde olduğu ekonomi ve küresel faktörleri göze almazsak iyi bir yıl oldu. 2023 yılında üzüldüğüm konular ise İsrail- Filistin savaşının olması, deprem sonucu can kayıplarının yaşanmasıdır. 2024 yılından herkese sağlık, huzur ve bereket diliyorum.”

Samet Kölgesiz

“2023 yılı gelecekten umutlu birisi olduğum ve geçmişe çok fazla bakan biri olmadığım için iyi bir yıldı diyebilirim. 2023 yılında bazı felaketler yaşandı ve bunlar bizi üzen durumlardı. 2023 yılında mutlu olduğum olay ise bebeğimin ve etrafımdaki insanların sağlıklı olmasıdır. 2024 yılının daha iyi olacağını düşünüyorum, herkese sağlıklı huzur dolu bir yıl dilerim.”

Sedat Reis

“2023 yılı çok da iyi bir yıl olmadı. Zamlarla dolu ve üzüldüğümüz birtakım toplumsal olaylar oldu. Genç yaşta kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu ve bunların yaşandığı kötü bir yıldı. 2023 yılında ülke genelinde de üzüldüğümüz çok olay var. 2024 yılından beklentim daha iyi bir yıl olması ve sorun yaşadığımız alanlarda alt yapıların oluşturulmasıdır. Herkese kazasız belasız bir yıl sağlık dolu bir yıl dilerim.”

Feridun Tatlıyay

“2023 yılı kötü bir yıl oldu. Pahalılık, alım gücü kaybı ve toplumsal olarak üzüldüğümüz halkın ezilip elendiği kötü bir yıl oldu. 2023 yılında beni üzen de mutlu eden olaylar da vardır. Filistin’de savaş, Ukrayna’da savaş, Türkiye’de deprem ve can kayıpları üzüldüğümüz olaylardı. Mutlu olduğum bir durum da İngiltere’de kalıyordum ve memleketime geldim. 2024 yılından sağlık, huzur ve mutluluk istiyorum.”

Özkay Ertayfur

“2023 yılı orta halli bir yıl oldu. 2023 yılında savaşlar, ölümler, depremler yaşandı ve bunlar bizleri üzen durumlardı. Memlekette artık mutlu olacağımız bir durum kalmadı. 2024 yılından beklentim herkesin sağlığının yerinde olması, huzurun ve barışın olduğu ayrıca savaşların son bulduğu bir yıl olmasıdır.”

Mehmet Kanan

“2023 yılı çok olumlu bir yıl olmasa da sağlığımızın yerinde olmasına şükrettiğimiz bir yıl oldu. 2023 yılında beni üzen ve mutlu eden birçok olaylar yaşadım. Hem ailemizde hem de arkadaş çevremizde kaybettiğimiz canlar oldu ve bunlar bizi çok üzdü. Mutlu olduğu konular ise Türkiye’nin sportif alanlarda elde ettiği başarılardı. 2024 yılından beklentim çok daha iyi bir yıl olması, herkesin sağlığının yerinde olduğu çok daha iyi bir yıl olmasıdır.”