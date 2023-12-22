Girne limanından ülkeye yarım kilo Uyuşturucu getirdi...

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada;

“22.12.2023 tarihinde, saat 08:30’da Girne Turizm Limanın’dan KKTC’ye giriş yapan O.G.(E-25)’nin şüpheli hareketleri üzerine Gümrük ve Rüsumat Dairesi Memurları tarafından eşyaları içerisinde yapılan aramada, yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”