Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde bulunan, arıtma tesisinin boş havuzana, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından dökülen evsel atıklar yangına neden oldu.

İçerisinde lağım, hayvansal atıklar ve çöplerin bulunduğu havuzda çıkan yangın sonucu bölgeye dayanılması güç pis bir koku yayıldı.

Yanan çöplerden yükselen zehirli dumanlar çok uzak noktalardan görülürken, Haspolat’ın doğusunda kalan birçok köy dumandan etkilendi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmezken, alevlerin başka bir alana sirayet etmemesi için itfaiye ekipleri bölgede hazır bekledi. Haspolat bölgesinde çöplerin yanması sonucu çevreye yayılan pis kokuya isyan eden vatandaşlar “Zehirleniyoruz, bu işin sorumluları hesap vermeli, nefes alamıyoruz. İkinci bir Güngör çöplüğü vakası” diyerek tepkisini dile getirdi.

40 gündür buraya dökülüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Temizlik işleri sorumlusu Kenan Kurt, Diyalog’a yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini, Güngör’de bulunan çöplükte yaklaşık 40 gün önce çıkan yangın sonrasında çöpleri Haspolat Arıtma tesisi içerisinde biriktirdiklerini kaydetti.

Son 40 günde arıtma tesisi içerisinde biriken çöplerin Güngör’ün yeniden faaliyete girmesi ile oraya taşınmasının planlandığını ifade eden Kurt, bir talihsizlik sonucu çöplerin yandığını söyledi.



