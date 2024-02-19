Tarih vermedi

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Haravgi gazetesinde yer alan söyleşisinde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Mart ayında Kıbrıs'a yapacağı ziyaret, Kıbrıs sorunu ve enerji konularında açıklamalarda bulundu. Kombos, müzakerelerin başlaması halinde Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kombos, hükümetin; ilk tur temasları konusunda bilgiye sahip olmak için BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın dönüşünü beklediğini söyledi.

Holguin’in temaslarını tamamladıktan sonra Mart ayında dönmesiyle birlikte, tutumunun, yaklaşımının ve yöntemlerinin netlik kazanacağını ifade eden Kombos, bu nedenle kendisiyle temas halinde olduklarını, temaslar açısından programının çok yoğun olduğunu belirtti.

Holguin’in görev ve yetkilerine ilişkin bir soru üzerine Kombos, Holguin’in atamasıyla ilgili açıklamanın net olduğunu söyledi. Kombos, atamanın neden daha önce yapılmadığı konusuna dönen olursa, bunun; diğer tarafın BM çerçevesi dışındaki tutumuna bağlı olarak iki taraf arasında tespit edilen uçurum kaynaklı olduğunu ifade etti.

Kombos, bu nedenle Holguin’in görev ve yetkilerinin, iki tarafın konumunu ve özlü müzakerelere gitmek için perspektiflerin ne olduğunu araştırmayı kapsadığını söyledi.

Enerji konusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer hükümet yetkilileri tarafından, Doğu Akdeniz enerjisiyle ilgilendiklerine dair açıklamalar yapıldığının ve Rum Yönetimi’nin, enerji konusunun motivasyon yaratması için bu ilgiyi nasıl değerlendirmeyi düşündüğü sorusunu da yanıtlayan Kombos, bunun, herhangi bir görüşmenin uluslararası hukuk kurallarının kabulü çerçevesinde yapılacağı ön koşuluyla ve Türkiye, Rum Yönetimi ile ilişkili mevcut sorunları çözmek istediği sürece bir motivasyon yaratabileceğini ifade etti.

Kombos, böyle bir şey varsa kendilerinin bunu selamlayacağını belirtti.

Bunun ayrıca Rum Yönetimi’nin yıllara dayalı tezi olduğundan söz eden Kombos, Türk tarafının ilgisinin, uluslararası meşruiyetten geçtiğini söyledi.

Kombos açıklamasında ayrıca eğer bu ilginin, Kıbrıs Türk toplumunun katılımıyla ifade edileceği bir mantığa ve sürece girmesi durumunda otomatik olarak iki devlet ve eşit egemenlik mantığına girileceğini savundu.