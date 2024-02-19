Enerjisi hayran bıraktı

Dünyaca ünlü isimleri misafirleri ile buluşturmaya devam eden Merit Royal Diamond Otel, sesi ve güzelliği ile Orta Doğu’nun pop ikonu Nancy Ajram’ı sahnesinde ağırladı. Geçtiğimiz Cumartesi, Karpaz Balo Salonu’nun büyüleyici atmosferinde hayranları ile buluşan Nancy Ajram, hafızalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti sundu.

Diamond sahnesine özel olarak payet işlemeli siyah uzun bir elbise tercih eden Lübnanlı sanatçı Nancy Ajram, zarafeti ve eşsiz güzelliği ile göz kamaştırdı. Hit şarkılarından “Ya Ghali” ile konserine başlayan ünlü sanatçı, güçlü sesi ve enerjik sahne performansı ile kendine hayran bıraktı. Konsere katılmak için Arap ülkelerinden gelen hayranlarından yüzlerce çiçek alan Nancy Ajram, yeniden Merit Royal Diamond’da sevenleri ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Duygusal şarkıları ile romantizm rüzgârları estiren Nancy Ajram, hareketli şarkıları ile de konuklarına coşku dolu anlar yaşattı. Ünlü sanatçı, yaklaşık iki saatlik programının ardından alkışlar eşliğinde Diamond sahnesinden ayrıldı.