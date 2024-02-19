Ekipler seferber oldu

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza alanında basına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'sabır' çağrısında bulundu. Maden sahasındaki kazanın üzerinden 6 gün geçtiğini ve ilk andan itibaren devlet olarak, hükümet olarak tam bir seferberlik ruhu ile gece gündüz durmadan, duraksamadan çalıştıklarını söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya alanda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu maden ocağı 940 hektarlık bir arazi. Bugün sizlerle beraber çalışmaların olduğu yerden aziz milletimize konuşuyoruz. Bu hemen ardımızda görmüş olduğunuz toplam liç alanı dediğimiz yerde yaklaşık 35 milyon metreküplük bir toprak kütlesi var ve 14.28 de o vakitte toprağın kaydığı zamanda hemen bu ardımızdaki sabırlı dere alanı dediğimiz yere yaklaşık 5 milyon metreküplük bir toprak kayması ile yeni bir kütle vadiye doğru geldi. Hemen arkasındaki Mangan ocağı dediğimiz yer var ki oradan geliyoruz buraya orada da 1.2 milyon metreküplük bir toprak kayması ile yer değiştirmiş vaziyette. Hemen sırt tarafta yani toplam liç alanın olduğu yerde de devamlı karşı tepelerde iki tane konuşlandırılan jeoradarlarla yaptığımız arama kurtarma ile ilgili çalışmalarımız da arkadaşlarımızın güven ortamında çalışması ile ilgili olma ihtimali olan kaymayı anlık izliyoruz."

Yerlikaya, sabır istedi

Yerlikaya, "Arama kurtarma ile ilgili AFAD başından beri 500'ün üzerinde profesyonel arama kurtarma ekibimiz var. 2 bin 700'ü aşmış durumdayız insan gücü olarak. 800 aracımız var en modern en güçlü araçlarımız var. Şunun altını çizmek istiyorum araç ve insan kaynağı olarak hiçbir eksikliğimiz yok ama an ve an arkadaşlarımız buradaki bilim insanlarımızın yol göstericiliğinde istişare ile işçimizden, şoförümüze varıncaya kadar hepimizin tek bir niyeti var bu işi olabilecek en kısa zamanda tamamlamak. Sabra ihtiyacımız var. Sabır şu anda bizim en fazla ihtiyacımız olduğu bir duygu." dedi.