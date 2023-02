Zor günler geçecek

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’de 11 ili etkileyen depremde evlerini, yakınlarını kaybeden yüzlerce kişi Kuzey Kıbrıs’a geldi.

Depremden sonra başlayan göç dalgası devam ederken, depremzedelere yardım etmek için belediyeler ve sivil toplum örgütleri devreye girdi.

Ülkeye ailece veya yalnız gelen depremzedeler, gıda ve kıyafet başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını Atatürk Spor Salonu’nda toplanan yardımlarla karşılıyor. Büyük bir korku ve acı yaşadıktan sonra ülkeye gelen depremzedeler, uzatılan yardım eli için teşekkür ederken, Diyalog’a kabus dolu anları anlattı.

Kimisi enkaz altında kaldığını, kimisi deprem olur olmaz bina yıkılmadan evden çıktığını kimisi de yakınlarını kaybettiğini ifade etti.

Depremzedeler, kalacak bir yer temin edilmesi halinde memleketlerine dönmek istediklerini dile getirdi.

Ne dediler…?

Abuzer Durmuş

“Adıyaman’dan Kıbrıs’a geldim. Büyük bir deprem felaketi yaşadık. Ben dördüncü katta kalıyordum ve kendimi dışarıya zor attım. Enkaz altında kalmadım ancak ev yıkıldı. Kıbrıs’ta yaklaşık 20 yıldır ikamet eden oğlumun yanına geldim. Şu anda yapacak bir şey yok. Depremlerin sona ermesi ile memleketimize dönmek istiyoruz. Geri döndüğümüzde evimiz yıkıldığı için kalacak yerimiz olmayacak tabi ki ancak bize temin edilecek çadır veya konteyner evlerde yaşamımızı sürdüreceğiz. Allah büyüktür. Yaşanan deprem büyük kayıplara yol açtı ve dileğimiz bu gibi felaketlerin tekrar yaşanmamasıdır.”

Fatin Dağlı

“Ben Hatay Altınözü’nde kalıyordum. Büyük bir felaket yaşadık. Depremden sonra Hatay’da hiç bir şey kalmadı. İlk depremden sonra evimizden kaçtık. Kaldığımız bina ilk depremde hasar gördü ikinci depremde ise yıkıldı. Kıbrıs’a 2 çocuk toplam 8 kişi geldik ve 10 yıldır Kıbrıs’ta yaşayan oğlumun yanında kalacağım. Depremlerin sona ermesi ile memleketime geri dönmek istiyorum. Ben çiftçilikle uğraşıyorum bu nedenle geri dönmek istiyorum. Eğer depremler sona erer ve bize kalabileceğimiz bir yer verirlerse ailemle geri döneceğim.”

Bese Karçin

“Ben Kahramanmaraş’tan geliyorum. Deprem nedeniyle büyük bir korku yaşadık. Evlerimiz yıkıldı ve ben enkaz altında kaldım. Enkaz altından yaklaşık bir saat sonra beni komşularım çıkardı. Kıbrıs’a kız kardeşimin yanına geldim ve bir süre burada kalacağım. Çocuklarım beni Almanya’ya götürmeye çalışıyorlar ancak kimliklerimiz, pasaportlarımız hep enkaz altında kaldığı için onları yeniden temin etmeye çalışıyoruz. Memlekete geri dönsem bir evim yok ancak yine de kalacak bir yer sağlanırsa geri köyüme dönmek istiyorum.”

Ahmet Cengiz

“Ben Hatay Antakya’dan geliyorum. Büyük bir felaket yaşadık. Deprem anında binanın çökeceği ve çıkamayacağımız hissi içerisinde kendimizi dışarıya attık. Dışarıda daha büyük panik ve yıkım vardı. Her yerde yıkılan binalar her yerde bağrışan insanlar vardı. Akrabalarımıza ulaşmaya çalıştık. Çok acı bir durum. Hayatını kaybeden akrabalarımız oldu. Biz eşimle birlikte üç çocuğumuzla kendimizi dışarıya atmayı başarabildik. Kaldığımız ev zarar gördü. İki gün arabada kaldık ve sonra ailemle köye gittim. Oradaki evimizin de zarara uğradığını gördüm ve ailemle amcamın yanında kaldım. Daha sonra Adana’ya gidip iki gün de burada kaldıktan sonra ailemle Kıbrıs’a bacanağım ve baldızımın yanına geldim. Türkiye’de barınma yeri ayarladıktan sonra geri döneceğim. Tabi ki endişelerimiz ve korkumuz var. En ufacık bir şey sallansa deprem sanıyoruz ve panikliyoruz. Allah bir daha böylesi bir felaketi yaşatmasın.”

Gizem Aslan

“Malatya’dan geldim. Deprem sırasında korku dolu anlar ve endişeler yaşadım. Depremi hissettiğimde uykumdan kalktım ve depremin durmasını bekledim. Depremin durması ile birlikte 5 aylık çocuğum ve eşimle kendimizi dışarıya attık. Bir hafta arabalarda kaldık, çok soğuk ve zor bir hafta oldu. Doğma büyüme Kıbrıslıyım ve son bir buçuk yıldır Türkiye’de Malatya’da kalıyordum. Ailem 1993 yılından beri Kıbrıs’ta yaşıyor ve ben de şu an Türkiye’den çocuğumla birlikte onun yanına geldim. Ancak eşim görevli olduğu için Malatya’da kaldı. Bize kalacak bir yer sağlandıktan sonra Türkiye’ye geri döner miyim bilmiyorum ancak eşimi ikna edebilirsem buraya yerleşmek istiyorum.”