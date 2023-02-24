Velilerden Boykot Kararı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın köklü okullarından Namık Kemal Lisesi’nde kolonların çatlaması ve duvarların dökülmesi nedeniyle yetkililerden önlem almasını isteyen veliler, uyarı amacıyla dün çocukların eğitimine ara verdi.

Okul önünde eylem yapan veliler, 79 yıl önce inşa edilen binanın Depreme ve Yaşama Dayanıklılık Raporu açıklanana kadar çocukları okula göndermeyeceklerini bildirdi.

Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu, binanın 1944 yılında inşa edildiğini ve ciddi sorunların yaşandığını açıkladı.

Köseoğlu, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaket nedeniyle yaşanan büyük acılara değindi ve afetin, ülkedeki binaların ne derece güvenli olduğunu sorgulattığını belirtti. Namık Kemal Lisesi’nin 1944 yılında inşa edildiğini ve binanın 79 yaşında olduğunu hatırlatan Köseoğlu, okulun uzun süredir tadilat, onarım, hatta belki de yıkım emri beklediğini ifade etti.

Veliler yetkilileri göreve çağırdı

Uzmanlar tarafından ülkemiz için ciddi deprem riski uyarılarının yapıldığına dikkat çeken Köseoğlu, çocuklarının yaşlı ve yorgun okulda eğitim görmesinden oldukça endişeli olduklarını söyledi.

Eğitim Bakanlığı’nın görevlendireceği uzman ekibin okula gelerek hazırlayacağı Depreme ve Yaşama Dayanıklılık Raporunu açıklayana kadar çocukları okula göndermeme kararı aldıklarını belirten Köseoğlu, “Çocuklarımızın katılamayacağı dersler hayatlarından daha önemli değildir” şeklinde konuştu. Köseoğlu, ilgili raporun ivedilikle hazırlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile de temasa geçirelek tüm girişimleri yapacaklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023, 11:11