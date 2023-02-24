Endişe ediyorlar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Namık Kemal Lisesi’nin ardından, Karakol ve Mormenekşe ilkokullarının velileri de ayağa kalktı.

Karakol İlkokulu’nda da tehlike çanları çaldığı belirtilirken, Diyalog muhabirine ulaşan veliler, okulun kolonlarındaki çatlaklara dikkat çekti ve öğrenim gören 6 ile 12 yaş arası yüzlerce çocuğun risk altında olduğunu ifade etti.

Bazı kolonlarda kırıklar da olduğunu belirten veliler, “Deprem korkusuyla yaşadığımız bu günlerde, çocuklar için ciddi derecede endişe duyuyoruz” dedi. Veliler, “Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce harekete geçsin ve önlem alsın, burada yüzlerce çocuğumuz öğrenim görüyor” şeklinde konuştu.

Okullarda deprem paniği

Mormenekşe İlkokulu Okul Aile Birliği de okulun deprem olması halinde yıkılma riski olduğunu ifade etti.

Mormenekşe İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Deprem riski ve okul binasının belirsizliği nedeniyle test yapılana kadar çocuklarımızı okula gönderip göndermemeyi tartışıyoruz. Bakanlık ve Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği işbirliğinde 200 kişilik bir ekip kurulduğu ve 10 gün içinde tüm okulların testlerinin yapılacağı yönünde söylendi amca ama ülkemizde bu sürecin uzamayacağının garantisinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Geçmişte depreme karşı hiçbir test yapılmayan 50 yaş ve üzeri olan okul binamızın birinci kantinin balkonunun kolonsuz olması tedirginliğe neden olmaktadır. Olası bir orta şiddetli sarsıntıda yıkılacak ve çocuklarımızın kaçış yolları kapanacak. O itiş kakış halinde daha kötü durumlar yaşanacaktır. Oylama yaptık 12 yönetim kurulu üyemizden 5 kişi çocukların okula gönderilmemesi yönünde oy kullandı, 3 üyemiz ‘gönderilsin’ dedi. Evlerimiz dahil risk her yerde var, eğitim kaybı olacak hatta çocuklar psikolojik olarak etkilenecek. Ancak çocuklarımızın hayatlarına mal olabilecek bir risk almamızı kimse beklemesin. Bizim büyükler olarak bu çocuklara sağlam ve donanımlı bir okul borcumuz var.”

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023, 11:01