Sevgi en iyi ilaç

Kadınlar için hak, eşitlik, özgürlük ve dayanışmayı temsil eden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, dünyada olduğu gibi KKTC'de de etkinliklerle kutlandı. Başta kadın örgütleri olmak üzere birçok örgüt gün nedeniyle eylemler, etkinlikler düzenlerken, devlet ve hükümet yetkilileriyle siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri mesajlar yayımlayarak günün önemini vurguladı.

Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nin organizasyonuyla birçok kadın örgütü bu sabah 10.30’da Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı'na ve ardından da Zübeyde Hanım Büstü'ne çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

Kadınlar Konseyi Başkanı Turhan Dülgeroğlu'nun konuşma yaptığı törende, kadınların toplumsal hayattaki yeri, emeği ve mücadelesine saygı ifade edildi.

Yıltan Taşçı Akademisi tarafından düzenlenen “İz Bırakan Kadınlarımız 1” adlı fotoğraf sergisi, Lefkoşa Sanat Merkezi M. Necati Özkan Sergi Salonu’nda bugün saat 11.00’de açıldı.

Kumsal Park’ta eylem yapıldı

Lefkoşa Kumsal Park’ta dün saat 15.00’te, 8 Mart Organizasyon Komitesi tarafından “Sömürüye Karşı İnatla, Barışa Doğru Umutla” sloganıyla eylem düzenlendi.

Eyleme, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları da katılarak destek verdi.

8 Mart Organizasyon Komitesi’nin ortak basın bildirisi Cumhuriyet Meclisi önünde Ayşe Menekşeli tarafından okundu.

Bildiride, “Kadınlar olarak devletten ve patronlardan alacaklıyız” ifadelerine yer verilerek, gece kulüplerinde "konsomatris" olarak, “borçlandırılarak, pasaportlarına el konularak, kilit altında çalıştırılan, insanlık dışı koşullarda yaşayan, yaşamları gibi ölümleri umursanmayan kız kardeşlerimizin hesabını sormaya geldik" denildi. Bildiride, “İnsan ticareti yapılan gece kulüpleri derhal kapatılmalıdır” talebi de dile getirildi.

Girne ve Güzelyurt’taki kadınlar hak taleplerini yükseltti

Akçay Kültür Sanat Derneği (AKDER), Bağımsızlık Yolu, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği, Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD), Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAYDER), Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Güzelyurt Şubesi ve ODTÜ KAMPÜS-SEN, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Güzelyurt Kaymakamlığı önünde ortak basın açıklaması ve eylem yaptı.

Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi ve Kadın Eğitimi Kollektifi (KEK) ise Girne Kaymakamlığı önünde ortak basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdi.

Üç örgütün ortak açıklamasında, kadın emeğinin güvenceye alınması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi ve özel sektörde sendikalaşmanın sağlanması gerektiği vurgulandı.

Ercan Havalimanı’nda kadınlar unutulmadı

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Ercan Havalimanı’nda kadın çalışanlar ile yolculara hediye ve çiçek dağıttı.

Kadınlara dağıtılan çiçek buketleri ve hediyelerin üzerine “Hayatın her alanında iz bırakan, üreten ve ilham veren tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun” yazıldı.