Burçhan Göze tarafından yazılan ve Girne Tiyatro Su olarak sahnelenen Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali, Arabahmet Kültür Evi’nde izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Girne Belediyesi’nin düzenlediği 1. Müzikli ve Müzikal oyun yazma yarışmasında jüri tarafından birincilikle taçlandırılan oyun, Lefkoşa Türk Belediyesi himayelerinde 4 kez sahnelenecek. Yönetmenliğini Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın yaptığı oyun 23 Şubat, 15 Mart, 22 Mart ve 29 Mart tarihlerinde saat 20.30’da perdelerini açacak.

Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali adlı oyun buram buram memleket tütecek şekilde sahneleniyor. Elde edilen gelirin Lefkoşa Hayvan Barınağına yuva olarak bağışlanacağı oyunun biletleri www.biletinial.com adresinden ve oyun günü gişeden temin edilebiliyor.

Oyunun reji asistanlığını Fatma Tüney, dekor ve kostüm tasarımını Derman Atik, ışık tasarımını Mehmet Saygıer, müzik tasarım ve düzenlemesini Adamos Katsadonis, müzik kayıt ve Türkçe düzenlemesini Kamil Atik, dans ve kareografisini ise Erbil Akün yapıyor.

Dekoruyla, kostümleriyle, müzikleriyle, danslarıyla, şarkılarıyla, oyuncularıyla, yönetmeniyle bizden hayal ederek sahneye aktardık.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024, 09:24