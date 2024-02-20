Onlar ilerliyor

Kuzey Kıbrıs’ın narenciye cenneti Güzelyurt’un mandalinası bu yıl dalında kalırken; güneyde Limasol’un Arakapa köyünde yoğunlukla yetiştirilen “Arakapa mandalinasının” sertifikalı özel benzersiz tür olarak tescillendiği bildirildi.

Alithia’nın haberine göre; Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Maria Panayotu, AB’nin tarım alanını yeniden düzenleme ve iyileştirme faaliyetlerine dikkat çekerek, dün Arakapa’da birinci mandalina festivali düzenlenmesini kutladı.

Panayotu, bu mandalina türünün Ada’ya ilk kez 1879’te geldiğini ancak zamanla kendine has niteliğine kavuştuğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024, 09:35