Muhteşem bir konser oldu

Türk pop müziğine yön veren şarkılara imza atan Levent Yüksel, geçtiğimiz Cumartesi akşamı, Merit Park Letafet sahnesinde sevenleriyle yeniden bir araya geldi.

Haftalar öncesinden tüm rezervasyonların dolduğu konserde, sanatçıyı büyük bir kalabalık karşıladı.

Sanatçı, “Burada sizlerle olduğum için çok mutluyum. Tüm orkestram ile sizleri sevgiyle selamlıyoruz. İyi eğlenceler!” diyerek geceye start verdi.

‘Ya Sonra’ parçası ile sahneye giriş yapan sanatçı, ‘Med Cezir, Kadınım ve Zalim’ gibi hafızalara kazınan efsane hit şarkıları seslendirerek müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Gecenin sonunda, yakında yeniden buluşmayı dileyerek sahneden ayrıldı. Hayranlarından gelen yoğun talep üzerine, orkestrası ile tekrar sahneye çıkarak ‘Onursuz Olmasın Aşk’ parçasını büyük bir coşkuyla sevenleri ile hep bir ağızdan söyledi.