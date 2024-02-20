Kalıcı bir eser oldu

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ruso’yla birlikte Diyalog Medya’yı ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a ‘Şehitler Ölmez’ albümünü takdim etti.

“Bu albümü Kıbrıs’ın en büyük ve en etkili medya grubu olarak sizlere takdim etmekten büyük bir onur duyuyoruz” diyen dernek başkanı Gürsel Benan, iki ciltlik albümde 1956 yılından bu yana şehit olan bin 830 şehitle ilgili bilgi ve renklendirilmiş fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) katkısıyla basılan “Şehitler Ölmez Albümünde” şehitlerin nerede, nasıl şehit edildikleri ve şu anda mezarlarının nerede olduğu gibi bilgiler yer alıyor, halen kayıp olan şehitler de ayrıca belirtiliyor.



Akar: Güven ve huzuru şehitlerimize borçluyuz

Albümün hazırlanmasında ve basılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar “bugün güvenlik altında ve daha iyi şartlarda yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz” dedi.

Akar; şehitlerimizin rahat ve huzur içinde olması için devletin ve halkın daha iyi seviyeye getirilmesi konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.