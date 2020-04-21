Allahverdiyev, Coronavirüs salgını ile mücadeleyi üç ayrı eserle fırça ucuna taşıdı

Yakın Doğu Üniversitesi sanatçı ve akademisyenlerinden Doç.Dr. Murad Allahverdiyev, dünya genelinde Kovid-19'karşı verilen mücadeleye destek vermek üzere Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatını tuvale taşıdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Murad Allahverdiyev, eserlerinde, insan ve tabiat arasındaki ilişkileri, binlerce ölüme sebep olan korona virüse karşı verilen mücadeleye destek ve dikkat çekmek için "Ruhların Göçü", "Mutasyon" ve "Değişim" adını verdiği üç eseriyle duygularını tuvale yansıttı.

Sanatçı, ayrıca kullanılan hijyenik malzemelerin (maske ve eldiven) kullanıldıktan sonra gelişigüzel atılmaması gerektiğini, yapılan uyarı ve önlemlere harfiyen uyulmasının toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayarak #Evdekalın mesajı verdi

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek, koronavirüse karşı mücadeleye farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020, 10:34