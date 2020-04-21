Vinçle 5’inci kata çıkıp evlilik teklif etti, ‘Evet’ yanıtını aldığı sevgilisine koruyucu tulum verdi

Ordu’da bir genç, kiraladığı vinçle çıktığı binanın 5’inci katında kız arkadaşına evlilik teklif etti. Elif Yalçınkaya, Enes Aşur’un teklifine "Evet" yanıtı verirken Aşur da kız arkadaşına koruyucu tulum hediye etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Enes Aşur (27), corona virüsü nedeniyle tulum ve maske önlemi alarak, kiraladığı vinçle bir binanın 5'inci katında satın aldıkları ve evlendiklerinde birlikte oturacakları eve kadar çıkarak, kız arkadaşı Elif Yalçınkaya'ya (27) sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında tulum, maske ve koruyucu gözlük takan Enes Aşur, Elif Yalçınkaya'nın, satın aldıkları evi incelediği sırada vinçle balkona çıktı.

“Bir ömür elimi tutmaya ne dersin? Benimle evlenir misin?” yazılı pankart açan Aşur, balkona çıkan kız arkadaşının başından aşağıya kırmızı gül döktü.

Yalçınkaya, Aşur'un teklifine “Evet” yanıtı verdi.

Daha sonra kız arkadaşına koruyucu tulum hediye eden Aşur, davul-zurna eşliğinde evlilik teklifinin kabul edilmesini kutladı.