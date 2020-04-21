“Biraz hoşgörü”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Başbakan Ersin Tatar’ın akademisyen sanatçı Senih Çavuşoğlu’na yönelik şikayetini geri almasının uygun olacağını düşündüklerini belirtti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya yaptığı yazılı açıklamada, Çavuşoğlu’nun, yaptığı bir görsel foto manipülasyon yüzünden Başbakan’ın gazabına uğradığını ve polise şikayet edildiğini hatırlatarak, “Elbette mizah da bir sanattır ve mizahın da bir ölçüsü olmalıdır” dedi.

Kaya açıklamasına şöyle devam etti;

“Mizahta, espri ile hakaret birbirine karıştırılmamalı ve muhatap aşağılanmamalıdır. Daha önce Kıbrıs gazetesinde çıkan bir karikatür, Türkiye’yi ve Türkiye’den gelenleri aşağıladığı için tarafımızdan protesto edilmişti. Yine Afrika gazetesinde çıkan bir karikatür Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını aşağıladığı için tarafımızdan polise şikayet edilmişti. Ama Sayın Senih Çavuşoğlu’nun foto manipülasyonunda bir aşağılama bir hakaret görülmemektedir. Sayın Başbakanın son günlerde sinirleri bir hayli yıpranmış olacak ki normal bir espriyi bile hakaret kabul etmiştir.

Sanat politikacının ve politikanın üzerindedir. Türkiye’de 12 Eylülün kudretli komutanları bile o zaman ki sıkıyönetim ortamında bile Çarşaf ve gırgır gibi mizah dergilerine dokunmamışlar ve onları kapatmayı akıllarından bile geçirmemişlerdir”.