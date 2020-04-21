Ortak hareket planı

Güney Kıbrıs ve Yunanistan Eğitim Bakanları, COVID-19’la ilgili sınırlayıcı tedbirlerinin uygulaması sürerken öğretim yılının ileri planlaması ve bitirme sınavlarına özel uygulamalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromou ve Yunanistan Eğitim Bakanı Niki Kerameus yaptıkları tele konferansta, sınırlama tedbirleri uygulamadayken Kıbrıs ve Yunanistan’daki salgın mücadelesi çabalarını, eğitim sisteminin işleyişini, dijital teknolojinin kullanımını görüştü.

Benzer eğitim sistemleri olan iki ülkenin eğitim bakanları, öğretim yılının ileri planlaması, bitirme sınavlarına özel uygulamalar ve diğer konular üzerinde görüş alışverişinde de bulundu.

Görüşmede, salgından sonraki günle ilgili endişe ve görüşler de dile getirildi, gelecek öğretim yılı için özel koşullar belirlenmesi ele alındı ve tele konferanslarla gelecek günlerde de işbirliğine devam etme kararı alındı.