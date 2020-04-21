Korkulan olmadı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye’ye gönderilen ve karantina altına alınan öğrencilerden ateşi yüksek çıkan 18 öğrencinin test sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

Özersay, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Üç uçakla ülkemizden Türkiye’ye gönderilen ve orada karantina altına alınan öğrencilerden 18'inin ateşlerinin yüksek çıkması üzerine test yapılmak üzere hastaneye götürüldükleri haberi basında yer almıştı. Bundan hareketle ülkemizde aslında bilinmeyen çok sayıda pozitif vaka olduğunu iddia edenler oldu.

Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Başçeri ile temas ettim. Bugün itibariyle Sayın Büyükelçinin Ağrı Valiliğinden edindiği ve benimle paylaştığı bilgi şu şekildedir, kamuoyumuzun dikkatine: Yüksek ateş nedeniyle Ağrı’da hastaneye götürülüp test yapılan öğrencilerin test sonuçları negatiftir. Öte yandan ihtiyaten bir öğrenciye ikinci kez test yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu ve benzeri konuları hafife almıyoruz ve yakından takip ediyoruz, temkinli ve denetleyen olun ama kaygılanmayın, içiniz rahat olsun”

Yabancı diplomatlar KKTC’ye giremiyor

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler askerleri, personeli, Avrupa Birliği (AB) çalışanları ve yabancı diplomatların KKTC’ye girişleriyle ilgili kısıtlamayı bir hafta daha uzattıklarını açıkladı.

Özersay’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı konuyla ilgili açıklama şöyle:

“Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler askerleri ve diğer personeli ile AB çalışanlarının ve yabancı diplomatların ülkemize girişini bir hafta süreyle durdurmuştuk (salgınla mücadele kapsamındaki özel izine tabi geçişler istisna olmak üzere). Bahse konu şahısların ülkemize girişlerine dair kısıtlamayı bir hafta daha uzattık ve bunu kendilerine diplomatik yoldan bildirdik.

Öte yandan KKTC'de bulunan iki BM askeri kampındaki asker ve diğer personelin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla yarın (Bugün) polisimizin eskortuyla iki ayrı konvoyun durmaksızın doğrudan bu kamplara erzak getirmesine izin vereceğiz. Kamuoyunun bilgisine.”