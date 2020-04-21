Tatar: Hızlı  testlerde  sorun çıktı

Başbakan Ersin Tatar, katıldığı bir programda hızlı testlerde bir takım sıkıntılar olduğunun ortaya çıktığını, bu nedenle PCR testlere yoğunlaştıklarını söyleyerek, testi yapan sağlık çalışanlarının sayısının 2’den 6’ya çıktığını, test sayılarının arttırılması için de talimat verdiğini belirtti.

Başbakan Tatar “Covid-19’la mücadelede başarılı olduklarını, yapılan karalamaların artmasının sebebinin bu başarıları gölgelemek olduğunu” belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar bir soru üzerine şunları söyledi:

“Test sayısı arttırılmalı evet ama testi yapacak ehil kişilerin, sağlıkçıların olması da çok önemli. Bu ehil kişilerin sayısı 2’den 6’ya çıktı. Devlet hastanesinde 6 kişilik ekip bu testleri yapıyor. Gece gündüz çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığına da test sayılarının arttırılması için talimat verdim. Tüm sağlık çalışanlarına gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm ekibe sonsuz teşekkürler…”

Başbakan Ersin Tatar, pandemi hastanesi konusunda da değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu belirtmeliyim ki benim ağzımdan ‘pandemi hastanesi 45 günde bitecek’ diye bir cümle çıkmadı. Bir firma, mütevazi bir ölçüde bir pandemi hastanesi düşünmüştü ve proje sundu. O projede çeşitli malzemelerden 45 günde hastaneyi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yanındaki araziye yapılabileceğini söylüyor. Ben, muhakkak kendi mimar ve mühendislerimin görüşlerini alırım ayrıca para hazır olsa da 45 günde bitecek iş değil. Sosyal medyada bunun üzerinden de gündem yarattılar, başladılar gün saymaya, bu işi başka yere çekmektir"

Başbakan Tatar, Türkiye’den para gelip gelmeyeceğine dair bir başka soru üzerine ve “ Her yıl olduğu gibi 2020 için protokol olması gerekiyor. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, iş yerlerinin ne zaman açılacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlarken de “ Bilim kurulumuza, sağlık bakanlığı uzmanlarına ve hepsine kulak vermek zorundayız. Kararlar alırken risk almak istemiyoruz” dedi.