Üretime dönme zamanı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa milletvekili Resmiye Canaltay, korona virüs sonrası kapalı olan bazı iş yerlerinin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşü çerçevesinde açılabileceğine inandığını söyledi.

Canaltay, özel sektörden gelen birisi olarak özel sektörün şu an ne durumda olduğunu çok iyi bilen birisi olduğunu kaydetti.

BRT’de katıldığı bir programda konuşan Canaltay, korona krizi sonrasında ülkede tarım ve hayvancılık sektörlerinin değer bulacağına işaret ederek, dünyanın bazı ülkelerinde olduğu gibi bizde de insanlara hali araziler ve küçük bahçeler kiralanarak, kendi ihtiyaçlarını üretme imkanı verilmesini önerdi.

“Pandemi hastanesi ihtiyaç”

Viral çağa girildiğini ve bugün olmasa da yarın mutlaka bir pandemi hastanesine ihtiyaç duyulacağına işaret eden Resmiye Canaltay,“ Pandemi hastanesi yerine belki de başka bir yol izlenip devlet bazı yerleri kamulaştırarak bunu yapabilir” dedi.

“Yeniden üretime dönme zamanımız geldi”

Dünyada yaşanan kriz sonrasında ülkelerin kendi üretimlerini kendi iç piyasasında harcama ihtiyacı duymasından dolayı, ülke olarak bizim de eskiden olduğu gibi yeniden üretime dönme zamanımızın geldiğini anlatan Canaltay, “ Bugün artık KKTC’nin üreten bir toplum olarak, kombayını tamir etmek için yurt dışından insan gelmesine ihtiyaç duymayacağı bir noktaya gelmelidir. Kadını ile erkeği ile, üretime yeniden başlamamız gerekir. Bugün yaşadıklarımızı unutmamalıyız” dedi.