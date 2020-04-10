Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı Almaz Sharshekeev, Covid-19 ile mücadeleye destek için tuvale resmetti.

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs’ün (Covid-19) yayılması ile birlikte, sanatçılarda Coronavirüse karşı verilen mücadeleye destek vermek ve farkındalık yaratmak için resimlerini tuvallere yansıtmayı sürdürüyor.

Verilen bilgiye göre sanatçı Almaz Sharshekeev’de dünya geneline yayılan Coronavirüs (Covid-19) ile mücadeleye farklı bir bakış açısı ile dikkat çekmek üzere tuvale yansıtarak duygularını dile getirmeye çalıştı.

Sanatçı Sharshekeev, dünyayı saran kovid-19 salgınından ötürü tecrit altında olmanın kendilerini sanattan yoksun bırakamayacağını ve farkındalık yaratarak hislerini tuvale yansıttığı resimlerle anlattığını belirtti.

Sharshekeev, bu süreç içinde yetkililerin çağrılarını lütfen dikkate alın diyerek #evdekalın çağrısı yaptı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün bir sanatçı üç eseri ile mücadeleye destek vermek üzere paylaşmaya devam ediyor.

