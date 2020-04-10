Almaz Sharshekeev, Covid-19 ile mücadeleye destek için tuvale resmetti

Farklı bir bakış açısı

Almaz Sharshekeev, Covid-19 ile mücadeleye destek için tuvale resmetti

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı Almaz Sharshekeev, Covid-19 ile mücadeleye destek için tuvale resmetti.
Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs’ün (Covid-19) yayılması ile birlikte, sanatçılarda Coronavirüse karşı verilen mücadeleye destek vermek ve farkındalık yaratmak için resimlerini tuvallere yansıtmayı sürdürüyor.
Verilen bilgiye göre sanatçı Almaz Sharshekeev’de dünya geneline yayılan Coronavirüs (Covid-19) ile mücadeleye farklı bir bakış açısı ile dikkat çekmek üzere tuvale yansıtarak duygularını dile getirmeye çalıştı.
Sanatçı Sharshekeev, dünyayı saran kovid-19 salgınından ötürü tecrit altında olmanın kendilerini sanattan yoksun bırakamayacağını ve farkındalık yaratarak hislerini tuvale yansıttığı resimlerle anlattığını belirtti.
Sharshekeev, bu süreç içinde yetkililerin çağrılarını lütfen dikkate alın diyerek #evdekalın çağrısı yaptı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün bir sanatçı üç eseri ile mücadeleye destek vermek üzere paylaşmaya devam ediyor.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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