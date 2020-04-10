Hayat normale dönecek

Başbakan Ersin Tatar İskele bölge belediye başkanlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu.

İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan toplantıya Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Karpaz Koordinasyon komitesi üyeleri ile bölge belediye başkanları katıldı.

Başbakan Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin zamanında aldığı kararlar ve önlemler sayesinde korona virüsün yatay bir seyir ile ilerlediğini kaydetti.

Başbakan Tatar, “inşallah bu şekilde bir seyirle bunu atlatacağız ve tabi ki bundan sonra Türkiye’ye bakacağız, başka ülkelere bakacağız oralarda durum nasıl gelişiyor. Ondan sonra kapıların açılması ile turizmin başlamasıyla faaliyetlerin artmasıyla normal hayata döneceğiz diye düşünmek istiyorum” dedi.

Şu an için önceliklerinin halk sağlığı olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, Karpaz bölgesinin de bu nedenle karantinaya alındığını ifade etti.

İskele ve Karpaz bölgesinin turizm yönünden potansiyeline işaret eden Başbakan Tatar, “koronavirüs sonrasında yeni düzenlemelerle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Tatar, yerli istihdamın desteklenmesinin önemine de dikkat çekti.

Dünya’yı sarsan bu virüsün çok güçlü devletlere bile tahribatlar verdiğini söyleyen Başbakan Tatar, ülkede alınan zamanında kararlar ile bu krizi en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını belirtti.

Kızılay’dan 2 bin 420 paket

Kızılay’ın İskele ve Karpaz bölgesine dağıtılmak üzere toplamda 2 bin 420 gıda yardım paketini hazırladığını kaydeden Başbakan Tatar, bölge halkının her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi.