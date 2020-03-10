Mahalle anneleri görevde

Geçitkale Belediyesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile bağımlılıklarla mücadele konusunda en üst düzeyde iş birliğinde çalışma kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş başkanlığında Geçitkale’de iki kurum heyetlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda eğitim ve önleme yönünde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği “Mahalle Anneleri Projesi”nin (MANNE) Geçitkale Belediyesine bağlı yerleşim birimleri içerisinde de başlanılmasına karar verildi.

Bu çerçevede Geçitkale Belediyesi tarafından belirlenecek 5 kişilik anne gurubu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından verilecek eğitimler sonrası alan çalışmalarına başlayacaklar.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, belediye olarak bağımlılıklarla mücadeleye büyük önem verdiklerini, bu nedenle çok başarılı çalışmalar yürüten Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile iş birliği kararı aldıklarını söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise yaptığı konuşmada, verdikleri mücadeleyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en ücra köşesine kadar taşıma amacında olduklarını, bu nedenle Geçitkale Belediyesi ile iş birliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.