Kahramanlar anıldı

Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Güzelyurt’ta Baf Şehitleri Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından temsilciler katıldı.

Törende anıta çelenkler konmasının ardından saygı marşı eşliğinde saygı duruşu, saygı atışı yapılarak İstiklal Marşı okundu. Günün önemini ifade eden şiirler okundu ve konuşmalar yapıldı.

Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel yaptığı konuşmada, “Burada, bu topraklarda özgür biçimde, güven içinde, barış ve huzur içinde yaşayalım diye, göklerdeki bu bayraklar inmesin diye, gelecek nesiller esaret yüzü görmesin diye, canlarını veren şehitlerimizi anmak için toplanmış bulunuyoruz” dedi.

Yeni anıt projesi ile ilgili de konuşan Tokel, Dernek olarak yapılan çalışmalarda, anıtın inşa edileceği yerin ve projenin belirlendiğini kaydetti. Anıtta her kesimin payı olmasını istediklerini, bunun için projeyi pek çok yer gezerek tanıttıklarını, bağış topladıklarını, bugün temel atma noktasına geldiklerini ifade eden Tokel, yeni anıtın temelinin Mayıs’ta atılacağını söyledi.

Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen ise konuşmasında, Baf Direnişi’nin “Kıbrıs Türkünün adada egemen ve özgür yaşama kararlılığının ifadesi” olduğunu söyledi.

Dökmen, “Baf Türk halkı ve mücahidi, kahramanca direndi, teslim olmadı, toprağını düşman çizmesi altında ezdirmedi; özgür olarak kendi bayrağımız altında hür yaşamamıza vesile oldu” dedi.

Sucuoğlu: En çarpıcı örneklerden

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Baf Direnişi’nin 56. yıldönümü nedeni ile mesaj yayınladı.

Sucuoğlu, Baf Direnişi’nin Kıbrıs Türk mücadele tarihinin en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Manga: Baf’ımızı unutmadık

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Baf Direnişi’nin 56. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak şehitleri rahmet, gazileri minnet ve şükranla andı.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga mesajında, “Baf’ımızı unutmadık, unutmayacak ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

Baf’a Türklük mührünün Osmanlı’nın adayı fethiyle vurulduğunu kaydeden Manga, 1878-1960 arasında 82 yıllık İngiliz Sömürge döneminde, tüm Kıbrıs’ta olduğu gibi Baf bölgesinde de Kıbrıslı Türklerin ulusal kimlik ve değerlerini korumak için emperyalizme karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirtti.

Manga, 9 Mart 1964’te ağır silahla teçhiz edilmiş 2 bin Rum’un saldırısına 120 yeminli mücahit ve gönüllülerle direnen Baflı Kıbrıslı Türklerin kahramanca direnerek ve destanlar yazarak gazi olduğunu, 13 mücahidin de şehit edildiğini kaydetti.