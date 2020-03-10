İskele’den mesaj verdi

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, kendi özgün kimliği ile özgür demokratik bir gelecek ve Avrupa standartlarında bir yaşam isteyen Kıbrıs Türk halkının, bu duruşundan asla vazgeçmeyeceğine, kendi kimlik ve kişiliğine her ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağına inanç belirtti.

Bu inancı taşıyan halkta çok büyük bir kararlılık olduğunu vurgulayan Akıncı, gerek sokağın nabzının, gerekse anketlerinin bunları ortaya koyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı İskele’de düzenlenen ‘Güven ve Kararlılık Gecesi’ne katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, büyük bir coşku ile kürsüye gelen Akıncı, halkla beraber karşılıklı güven ve kararlılık içinde bu yola çıktıklarını, gecede oluşan coşkunun da içten gelen karşılıklı sevgi ve güvenin tezahürü olduğunu vurguladı.

Konuşmasının başında son günlerin ana gündemini oluşturan Coronaviris konusuna değinen Akıncı, şu an için adanın her iki tarafında da virus olmadığını, dolayısı ile alınacak önlemlerin İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin de belirttiği gibi, deniz ve hava limanlarında olması gerektiğini belirtti.

“Daha iyi bir yaşama ulaşabiliriz”

Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının kendi özgün kimliği ile kendi statüsüne sahip olmasının önemli olduğuna, bunun da ancak siyasi eşitlik içinde, kimsenin azınlığı olmadan, ama kimseye de bağımlı olmadan gerçekleşeceğine inanıyorum. Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda kendi özgün kimliği ile özgürlük, barış ve güvenlik içinde yaşamak istiyor, Türkiye’den uzun yıllar önce buraya gelmiş, burayı vatan bilmiş, kaderini burada çizmiş insanlarımızın da bunu istediğine inanıyorum. Benim savunduğum düşünceler onların da yararınadır. Çünkü onlar da Kıbrıs’ta çözüm ve barış hedefi gerçekleştikten sonra, medeni bir Avrupa ülkesinde yaşamayı istemektedirler ve bu da elbette haklarıdır. Daha iyi bir yaşama elbirliği ile ulaşabiliriz” diye konuştu.



“Hak ve özgürlükleri devamlı savunacağız”

Öte yandan Mustafa Akıncı, dün ülkedeki hak odaklı örgütlerin temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşmede, görev süresince yapılan çalışmalar ile önümüzdeki dönem vizyonuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Akıncı, görüş ve önerileri dinledi, soruları yanıtladı.

Akıncı, Kıbrıs sorununda Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak yönünde kararlı bir duruş sergilerken, diğer yandan da iç sorunlara yönelik uğraş vermeye, hak ve özgürlüklerin savunucusu olmaya devam edeceğini vurguladı.

görev süresince her alanda yapılan çalışma ve icraatların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirten Akıncı, Kıbrıs sorunu için kararlı ve istikrarlı bir şekilde çözümü hedeflediklerini anlattı.