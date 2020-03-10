Ülkedeki nüfus sayısı bilinmiyor

14 Mart Tıp Bayramı haftası açılışı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde (KTTB) basın toplantısı düzenledi, sağlık alanında yaşanan sıkıntılar ve eksiklikler dile getirildi.

Basın toplantısında Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Tabipler Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Ahmet Özant birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut konuşmasında, 1 yıl önce 14 Mart Tıp Bayramı haftasının açılışında sağlık sistemi ve ülkedeki sorunlar nedeni ile bu günü bayram olarak kutlamalarının mümkün olmadığını söylediğini hatırlattı ve şöyle konuştu: “Geçen bu 1 yıl zarfında çağdaş, ulaşılabilir, adil bir sağlık hizmeti sunumuna hala ulaşılamadı, kamu sağlık hastanelerinde alt yapı ve personel eksiklikleri tamamlanmadı, koruyucu sağlık hizmetlerinde gelişme olmadı, sağlıkta eksik yasalar tamamlanamadı, sağlıkla ilgili mevcut yasaların uygulamasındaki sorunlar giderilemedi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet dinmedi, sağlık alanında geleceğe yönelik planlama yapılmadı, kontrolsüz bir şekilde açılan tıp ve diş hekimliği fakültelerine yenileri eklendi, sağlığa ayrılan bütçenin oranı artmadığı gibi eksildi” diye konuştu.

Ülke nüfusu bilinmezken planlama yapmanın mümkün olmadığını kaydeden Gürkut, yetkili merciler tarafından yapılan nüfusa dair açıklamaların hastanelerde sıra bekleyen ameliyat hastaları, eksilen ilaçlar, uzayan MR randevuları gibi sıkıntılara baktıkça inandırıcılığını yitirdiğini söyledi.

Ülkenin en büyük hastanesinin tedbirsizlik nedeniyle yanmasıyla kamusal sağlık hizmetinin durma noktasına geldiğini belirten Gürkut, yangının yaralarını sarmak için bakanlık tarafından bağış kampanyası başlatılmasını da son derece “düşündürücü” olarak değerlendirdi.

Tabipler Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu da konuşmasında, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bir kadının cinayete kurban gitmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Ahmet Özant da konuşmasında, geçen yıldan bu yana sağlık alanında, tek bir adım dahi ileri gidilemediğini savundu ve bakanların geldiklerinde aynı sorunları bulduklarını ve hiçbir sorunu çözemeden de gittiklerini savundu.