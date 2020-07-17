Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, pandemi sürecinde üreticiyi koruma ve geleceğe yönelik planlama kararı alınmadığı gerekçesiyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na 14 siyah çelenk bıraktı.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, bakanlık önünde yaptığı basın açıklamada, yönetim kurulu olarak bakanlık önüne gelme kararını, salgından dolayı aldıklarını söyledi.

Eylemde bakanlığa, birliğin bölge temsilcileri adına 14 tane siyah çelenk bıraktıklarını ifade eden Naimoğulları, ilk kez yapılan bu çelenk bırakma eyleminin tarihe bir not olarak geçeceğini kaydetti.

Tarım Bakanlığı ve hükümetin salgın sürecinde hiçbir şeyi doğru yapmadığını, süt pazarlaması konusunda doğru açılım yapılamadığını, üreticinin mağdur edildiğini kaydeden Naimoğulları, süt konusunda yaşanan sıkıntıları işaret ederek, Tarım Bakanlığı ile imalatçılar birliğine eleştirilerde bulundu.

Bakanlığın bu süreçte politika üretemediğini, denetim, pazarlama, ihracat konusunda adım atmadığını ifade eden Naimoğulları, Süt Kurumu’nun da başarılı olamadığını, herkesin sınıfta kaldığını savundu. Naimoğulları, bakanlıktan tüm sektörleri bir masaya çağırıp, korkmadan kararlar alınması gerektiğini belirterek, aksi halde sektörün batacağını söyledi.

Naimoğulları, "Bıçak kemiğe dayandı, bu işler günübirlik uygulamalarla yönetilemez. Sayın bakana, kişiliğine sözümüz yok. Bizim tepkimiz üreticinin sıkıntılarıdır" dedi.

Oğuz: Çözebilecek biri varsa, buyursun

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, eylem sırasında birlik yetkililerinin yanına gelerek, görüştü.

Oğuz, sorunların olduğunu ancak bu dönemde benzer sorunlar yaşayan diğer ülkelerin de bu sıkıntıları aşamadığını ifade ederek, “Çözebilecek biri varsa, buyursun gelsin" dedi.

Dursun Oğuz, sıkıntılı bir süreçten geçildiğini, dünyada bunun öyle olduğunu, bu yüzden bu zor süreci üretici imalatçı bakanlığın hep birlikte atlatabileceğini söyledi.

Hükümetin üretici için elindeki imkanları kullanarak üretimin durmaması, üreticinin ayakta kalması için çalışmalar yaptığını ifade eden Oğuz, ülkede hayvancılığın, verim-üretim anlamında geliştiğinin verilerle ortaya konduğunu kaydetti.

Dursun Oğuz, üretimin değerini bildiklerini ifade ederek, tüm sıkıntılara rağmen bugüne kadar süt dökülmediğini vurguladı.