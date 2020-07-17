Yarınlar için çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, günü kurtarmak için değil, yarınları kurtaracak planlı, çağdaş bir sistem kurmak için uğraş verdiklerini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Ayşegül Baybars, görevde olduğu iki buçuk yıllık dönemde hayata geçen icraatları ve gündemde olan konuları anlattı.

“Bugünden yarınları planlayarak, ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda vatandaşlarımızın hak ettiği çağdaş hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz” diyen Bakan Baybars, “Bugün atacağımız doğru adımlarla, hayata geçireceğimiz projelerle gelecek hepimize daha refah, daha güzel günler getirecektir” ifadesini kullandı.

İmar Planı'ndan yeni cezaevine, e-devletten belediye reformuna kadar pek çok konuda yapılanları ve yapılacakları aktaran İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Covid-19 salgınının ilk günlerinden itibaren halk sağlığının korunması ve bulaş riskinin en düşük seviyelerde tutulması için bakanlık olarak uygulamaya koydukları hizmetler hakkında da bilgi verdi.

“Yarın gençlerimiz kazanacaktır”

“Ülkesel Fizik Plan” çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi altında yürütülen imar planları hakkında bilgi veren Bakan Baybars, gerçekleştirilen Stratejik Hedefler ve Vizyon çalıştayları sonrasında İmar Planı tasarılarının ortak akıl ve birçok paydaşın görüşleriyle şekillendiğini hatırlatarak, bu bağlamda 31 Aralık 2019 tarihinde ilk olarak Beyarmudu İmar Planı’nın Birleşik Kuruldan geçerek yürürlüğe girdiğini, bunun yanı sıra imar planı çalışmaları devam eden Dikmen ve Mehmetçik’te stratejik hedefler ve vizyon çalıştaylarının tamamlanarak plan tasarılarının oluşturulması aşamasına geçildiğini ifade etti.

“Siyasi tarihimizde ilk kez…”

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Baybars, 1989 İmar Yasası yürürlüğe girdikten sonra, siyasi tarihimizde ilk kez bir imar planın bu kadar paydaşla, bu kadar çok görüşe, öneriye açık ve şeffaflık içerisinde yürütüldüğünü, atılan her adımın halkla, kurum/kuruluşlarla paylaşıldığını ve ilk kez belediye ekiplerinin de bire bir çalıştığı bir plan olduğunun altını çizdi.

İmar Planı sürecinin sonunda Birleşik Kurul’da üç belediye başkanımızın büyük oranda planın geçmesi yönünde olumlu duruş ortaya koyduklarını fakat küçük bazı düzenlemeler yapılması için ilk açık oylama tarihi olan 4 Aralık 2019 tarihinde oy çokluğu ile Plan Tasarısının yeniden düzenlenmesi için 2 hafta daha çalışılması yönünde karar alındığını belirten Baybars, bu sürecin sonunda Sayın Başbakan’ın talebiyle de UBP ve HP eş başkanlarının, 3 belediye başkanımızın teknik ekiplerinin, KTMMOB ile bağlı odalardan ve Şehir Planlama Dairesi planlama uzmanlarından oluşan genişletilmiş bir teknik komite kurulduğunu hatırlattı.

Köylere birçok hizmet götürüldü

Bakan Baybars, İçişleri Bakanlığı’nın geniş bir sorumluluk alanında hizmet verdiğini, görevi devraldıktan sonra yıllardır eksikliği hissedilen, yapılmayan veya yapılamayan birçok hizmeti vatandaşla buluşturmak için planlı ve hedefli yürümeye özen gösterdiklerini söyledi.

Baybars, iki buçuk yıllık görev sürelerince, kırsal kesim arsaları altyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini açıkladı.

“Yeni cezaevinde sona aşamaya gelindi”

Mevcut cezaevinin gerek kapasite gerekse de yapı olarak günün koşullarına uygun olmadığının herkesin malumu olduğunu ifade eden Bakan Baybars, Öncelikle Yeni Cezaevinin tamamlanmasına kadar burada çeşitli iyileştirmeler gidildiğini; 21 yaş altı mahkumların koğuşların yenilendiğini, çeşitli tadilat ve tamiratların yapıldığını, mahkumların topluma kazandırılması, sosyal yaşama entegreleri için mesleki eğitimler yanı sıra kendilerini geliştirecekleri eğitim programlarının da hayata geçirildiğini belirtti.

Yeni Cezaevinin tamamlanması için göreve geldikleri günden itibaren birçok çalışmanın planlı şekilde ele alınıp ileriye götürüldüğünü belirten Bakan Baybars, “bugün artık inşaatı tamamen bitmiş, x-ray cihazları, parmak izi, retina okuyucu akıllı cihazların montesi tamamlanmış, kamera sistemlerinin kurulumu yapılmış ve teknik donanımın montesinden sonra da geçen hafta yüklenici firmadan iç mefruşat ve mobilyaların gelmesiyle yeni cezaevini çok yakın zamanda açabileceğiz” dedi.

“İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü”

Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak geride kalan iki buçuk yıllık sürede ülkede kayıtlılığı sağlamak üzerede ciddi adımlar atıldığını ifade etti. Bakan Baybars, 1952 yılında yürürlüğe giren Yabancılar ve Muhaceret Yasası altındaki Yabancılar ve Muhaceret Tüzüğü’nün yabancıların ülkeye girişi, ülkede kalışı ve ülkeden çıkışı ile ilgili zaruri hususları içermemesinden kaynaklanan bir çok sıkıntının aşılması amacıyla, günün koşullarına uygun yeni bir İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün hazırlanıp 23 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı.