5 milyon metreküp su kaldı

Çiğdem AYDIN

Anamur suyunu Kıbrıs’ın Geçitköy Barajı’na taşıyan borularda meydana gelen ‘kopma veya parçalanma' nedeniyle ocak ayından beri kesilen su akışının ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

Diyalog’a konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy Barajı’nda su miktarının 5,7 milyon metreküpe düştüğünü belirtirken, bu miktarın 10 Eylül’e kadar yetebileceğini iddia etti. Oğuz daha önce Ağustos ayını işaret etmişti.

Denizde kopan boruların ne zaman takılacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bakan Oğuz, yeni boru imalatının hala tamamlanmadığını, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Tedbir amacıyla KKTC’deki bazı kuyuların devreye sokulduğunu anlatan Bakan Oğuz, Güzelyurt Kum köydeki kuyulardan günde 12 bin ton su pompalandığını ifade etti.

Bakan Oğuz, boru yapımı ve denizdeki montajının ne zaman tamamlanacağı konusunda herhangi bir tarih vermedi.

Geçitköy sakinleri ve bölgeye giden vatandaşların “barajda su kalkmadı, dibi görünüyor” şeklindeki iddialarına tepki gösteren tarım bakanı Oğuz “Baraj meyilli olduğu için insanlar yanılıyor” dedi.

Bakan Oğuz şöyle dedi:

“Şu anda Anamur’da boruların üretimine devam ediliyor. Güzelyurt’taki Kum köy tesislerinde geçtiğimiz Salı günü Devlet Su İşleri su basmaya başladı. Günden 12 bin ton su basıyoruz. Çalışmalar bitince su akışı başlayacak. Fotoğraf yanıltıcıdır. Çünkü daha önce de anlatmıştım derinlik barajın kenarlarından değil huni şeklindedir ve ortasına doğru bir derinlik alır dolayısıyla su da ortasından aşağıya doğru bir akış aldığından bakıldığı zaman fotoğrafta yanıltıcı bir görünüm alıyor.”

Bakan Oğuz, Geçitköy Barajı’nda 5,7 milyon metre küp su bulunduğunu, bu miktarın eylül ortasına kadar yeterli olduğunu ifade etti.