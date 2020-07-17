300 milyonu savunmanın

Çiğdem AYDIN

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ekonomik ve mali işbirliği protokolü çerçevesinde 2020 yılı için 2 milyar 288 milyon 976 bin liralık bir yardım öngörüldüğünü belirtti.

Diyalog’a konuşan Amcaoğlu, Temmuz ayının ilk haftasında KKTC’ye 782 milyon liralık bir kaynak aktarıldığını, ancak bunun sadece 366 milyonluk kısmının serbest bırakıldığını söyledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu son durumu şöyle anlattı:

“Türkiye’den 15 gün önce 782 milyon TL’lik kaynak geldi. Bu kaynağın 300 milyon TL’si savunma için harcanacak, 26 Milyon TL’si alt yapı çalışmaları için kullanılacak. Reel sektör için 55 milyon TL, Kamu harcamaları için 400 milyon TL harcama kalemi bulunuyor.”

Amcaoğlu, Türkiye’den aktarılan 782 milyon TL’nin tümünün serbest bırakılmadığını, savunma için harcanacak 300 milyon ve kamu maliyesi için de 66 milyonun şimdilik serbest bırakıldığını ifade etti.

Maaş ödemekte bir sıkıntılarının olmadığını belirtilen Amcaoğlu “Benim için öncelik yine sağlıktır halkımızın sağlığı böylesi bir dönemde her şeyden önce geliyor” dedi.



