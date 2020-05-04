Kısıtlamaların birçoğu bugün kaldırılıyor

‘Maskeli’ yaşam

Covid-19 salgınına karşı Mart ayı ortasında alınan önlemlerin bir kısmı sona eriyor. Bugünden itibaren bazı iş yerleri açılacak. Ancak çalışanlar iş yerlerinde maske kullanmak zorunda.

Kısmi sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasağı kalkacak.

Geceleri 21.00-06.00 saatleri arasındaki tam sokağa çıkma yasağı ise, 15 Mayıs'a kadar sürecek.

Bu arada, maske takma zorunluluğu devam edecek.

Bakanlar Kurulu’nun 29 Nisan’da aldığı kararlar çerçevesinde, bugünden itibaren açılacak iş kolları ve iş yerlerindeki faaliyetler, belirli şartlarla sürdürülecek.

Haftanın 6 günü kısmi sokağa çıkma yasağı ile şehirlerarası seyahat yasağı olmayacak, ancak 10 Mayıs Pazar gününden itibaren her pazar, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Pazar günleri uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağı çerçevesinde sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzincilere gidilebilecek.

Süpermarketler 15 Mayıs'a kadar akşam saat 20.00'de kapatılacak. Eczaneler ve bankalar yarından itibaren normal çalışma saatlerine dönecek.

Okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerlerin kapalı kalma süresi 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Sinema, tiyatro, toplu olarak yapılan etkinlikler, düğünler, spor müsabakaları 15 Mayıs'a kadar yasak olacak.

KKTC'ye karar deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC vatandaşlarının ve vatandaş olmasalar da eş ve çocuklarının girebilmesine ilişkin karar, 15 Mayıs'a kadar geçerli.

Toplu ibadetler, Ramazan nedeniyle toplu iftar, sahur, teravih gibi etkinliklerdeki yasak da sürecek.

15 Mayıs'a kadar kapalı kalacak iş yerleri

Bakanlar Kurulu kararıyla yarından itibaren açılmayacak ve 15 Mayıs’a kadar kapalı kalmaya devam edecek iş yerleri şöyle:

"Restoranlar, cafeler, barlar, kafeteryalar, pastaneler, büfeler, turizm sektörü, otel, casino, bet ofisleri, diğer tüm eğlence yerleri, spor salonları, fitness merkezleri, toplu ulaşım, düğün salonları, dans okulları, masaj salonları, pazar yerleri (belediyelerinkiler dahil), kuaförler, berberler, güzellik salonları, tiyatrolar, sinemalar, kahvehaneler, lokaller, spor kulüpleri, çocuk parkları, piknik alanları."

Polis, sağlık, güvenlik, Sivil Savunma, Sivil Havacılık, Maliye, İtfaiye, Çalışma ve Ulaştırma bakanlıklarında bugünkü durum devam edecek ancak 15 Mayıs'a kadar rotasyon temelinde gerekli görülecek görevlerin yerine getirilmesi için kamu görevlileri amirlerince göreve çağrılabilecek.

Yani 15 Mayıs'a kadar kamuda normal çalışma düzenine geçilmeyecek ama rotasyon düzeninde bakanlıkların gerekli göreceği dairelerde ihtiyaç temelinde hizmetler verilecek. Bu süreçte risk grubundakiler için görevlerin evden yerine getirilmesi gibi gerekli esneklik gösterilecek.

Genelge yayımlandı

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren açılacak olan Kamu ve özel sektördeki işyerlerinde Coronavirüse karşı alınması gereken önlemler hakkında genelge yayınladı.

“Covid 19 hastalığı esas olarak damlacık yolu ile bulaşmaktadır” denilen açıklamada, hasta bireylerin öksürme, hapşırma yolu ile ortaya saçtıkları virüs içeren damlacıkların etraftaki masa, sandalye, telefon ve diğer benzer yüzeylere düşebildiği hatırlatıldı. Diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ile hastalığın bulaşabileceği vurgulandı.

Öncelikle kamu ve özel sektördeki tüm kurum ve kuruluşlarda yöneticiler tarafından işyerlerinde salgın ile ilgili alınacak önlemlerin alınması ve denetlenmesi işlerini yapacak bir ekip oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Bu ekibin; İşyerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütüp denetleyeceği, işyerinde ateş, öksürük ve nefes darlığı olan çalışanın maskeli bir şekilde kimseyle teması olmayacak izole bir ortama alınmasını ve 1102 aracılığı ile Sağlık Bakanlığı yetkililerine bilgi verilmesini sağlayacağı kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, 11:27