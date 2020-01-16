Dr. Fazıl Küçük Müzesi 2016-2019 yılları arasında yaklaşık 60 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün (1906-1984) hatıraları, Lefkoşa'da bulunan Dr. Fazıl Küçük Müzesi'nde yaşatılıyor.

Dr. Küçük'ün kullandığı eşya, fotoğraflar ve tarihi belgelerin sergilendiği müze, 14 Mart 1997'de Küçük ailesinin girişimleriyle "KKTC’deki ilk özel müze" unvanıyla halka açıldı ve 2002'de kamulaştırıldı.

İlk açıldığında binanın sadece ilk katındaki bölümler sergilenirken, Ocak 2015'te başlayan ve Nisan 2016'de tamamlanan restorasyonun ardından tüm bina müzeye dönüştürüldü.

Toplamda, 11 odadan oluşan müzenin alt katında salon, çalışma odası, muayene odası, laboratuvar ve danışma odası bulunuyor. Üst katta ise salon, mutfak, yemek odası, 1973 sonrası kullanılan yemek odası, misafir odası, çocuk odası ve yatak odası yer alıyor.

Dr. Küçük'ün yaşadığı dönemde misafirlerini ağırladığı odada ise hayatını anlatan belgesel gösteriliyor.

2016-2019 yılları arasında Dr. Fazıl Küçük Müzesi, yaklaşık 60 bin kişi tarafından ziyaret edildi.