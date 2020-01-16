UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisi adına aday olmak istediğini ve parti meclisinin bu konuda son sözü Cumartesi günü söyleyeceğini açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, dün akşam Girne’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatar burada yaptığı konuşmada UBP’nin oy oranının son anketlerde yüzde 40’ın üzerinde göründüğünü dile getirdi.

Tatar, tüm partililerden cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkmak ve ardından da UBP’yi tek başına iktidara taşımaları için çok çalışmalarını istedi.

Tatar, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisi adına aday olmak istediğini ve parti meclisinin bu konuda son sözü Cumartesi günü söyleyeceğini açıkladı.

Tatar, “Ben UBP’nin adayı olacağım. Partime güveniyorum” diye konuştu.

Strateji ikinci turda işbirliği

Öte yandan UBP ve YDP heyetleri dün Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayının açıklanması öncesinde sivil toplum örgütü ve siyasi partilere ziyaret başlattı. Bu çerçevede UBP’den bir heyet Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki UBP heyeti ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı başkanlığındaki YDP heyeti saat 14.00’te gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili istişarelerde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020, 11:39