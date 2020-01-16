Mayıs ayında  tamamlanacak

Lefkoşa surlarındaki çöken bölümün restorasyon çalışmalarının Mayıs ayında tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Lefkoşa Surları’nın Cephane (Quirini) Tabyası ile Arabahmet bölgesinde çöken bölümlerinin restorasyonu ve surlara zarar veren bitkilerin temizliğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın girişimiyle başlayan süreçte, yıkılan surlarda çökme tehlikesi arz eden diğer bölümlere geçici bir destek sağlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, taşların tek tek numaralandırılmasının ardından yerlerinden sökülecek taşların altında bulunan duvar, gerekli malzemeyle doldurulacak; buna müteakip temeller kazılıp güçlendirilecek.

Bu çalışmanın ardından yerlerinden sökülen taşların yeniden örülerek surların eski haline sağlam bir şekilde dönüştürülmesi planlanıyor. Yaşanan güçlendirme ve restorasyon çalışmalarına ek olarak surların üzerinde su kontrolü amacıyla drenaj çalışmaları projeleri gerçekleştirilecek.

Lefkoşa Surları’nın Arabahmet Bölgesi’nde çöken bölümüyle ilgili restorasyon çalışmaları için de hazırlanan projeye Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onay vermesiyle, ihale sürecinin tamamlandığını, restorasyon çalışmalarının Aralık ayında başladığını kaydeden Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay, Quirini Tabyası ve Arabahmet bölgesinde çöken bölümün restorasyon çalışmalarının Mayıs ayında tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.