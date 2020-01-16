“Eğitim vereceğiz”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçmişte “Evde Bakım Projesi"nin başında görev yapan ve evinde annesinin bakımını üstlenen emekli Başhemşire Fatma Duygulu’yu ziyaret etti.

Pilli ziyaretinde emekli başhemşireyle evde bakım hizmetleri konusunda görüş alışverişi de yaptı. Bakan Pilli, emekli başhemşirenin mesleki deneyimlerini dinledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Emekli Başhemşire Fatma Duygulu, evde bakım hizmetlerinin önemine dikkat çekti.

Emekli Başhemşire Duygulu, hemşire olarak atandıktan sonra, mesleğinin en üst kademesine kadar gidip, 35 yıllık çalışma hayatının her kademesinde özveriyle çalışarak, Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı olarak emekli olduğunu dile getirdi.

Hemşirelik açısından evde bakım hizmetlerinin öneminin altını çizen Duygulu, UNOPS’un desteğiyle 2000 yılında başlatılan evde bakım projesinin başında yer aldığını kaydetti. Duygulu, proje kapsamında Karpaz bölgesinde bulunan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin yaşadığı altı köye, yirmi lise mezunu sosyal çalışanın, 6 aylık özel bir kurstan geçirilerek, evde bakım hizmetlerini yürütmek için görevlendirildiğini dile getirdi.

“Evde bakım hizmetleri büyümeli”



Emekli olduktan sonra evde bakıma ihtiyacı olan annesine bakan Duygulu, “Annemin durumundan sonra evde bakım hizmetlerinin daha da gerekli olduğunu düşündüm. Ben arkadaşlarıma ‘Gelip, beni kontrol edin’ derdim. Çünkü anneme doğru hizmet sağlayabiliyor muydum? Hemşireyim, biliyorum. Kontrol edebiliyorum. Ancak ben anneme doğrusunu yapabilir miyim? ‘Lütfen bir gelin görün. Manevi destek verin’ derdim. Arkadaşlarım da sağ olsun haftada bir ziyaretime geliyor. Dört gözle de bekliyorum” şeklinde konuştu. Evde bakım hizmetlerinin gerekli olduğuna dikkat çeken Duygulu, eski ve bu hizmeti başlatmış bir hemşire olarak, bu ağın daha fazla büyümesi gerektiğine işaret etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, evde bakım hizmetlerinin geçmiş yıllarda başlayarak, gittikçe geliştiğini, ancak istenilen seviyeye henüz gelmediğini kaydetti.